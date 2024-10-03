Гривна будет дешеветь, но волноваться не стоит

На гривну будет ждать удешевление. Однако, не стоит волноваться, этот процесс будет происходить постепенно, без резких колебаний.

Что происходит с гривной

Ученый Алексей Плотников заверил, что на удешевление гривны, в первую очередь не влияет текущая ситуация в стране. Речь идет, в частности, и о проблеме сокращения денежных поступлений со стороны международных партнеров.

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Алексей Плотников Доктор экономических наук Я думаю, что общая тенденция будет такой, что гривна будет медленно неуклонно дешеветь. Каких-то всплесков при этом или курсовых скачков я не прогнозирую.

Плотников уточняет, что первопричиной удешевления гривны будет курс, зафиксированный в бюджете на следующий год.

Напомним! В бюджете на 2025 год среднегодовой валютный курс установили на уровне 45 гривен за доллар. В то же время в этом году это значение максимально составляло 42 гривны за доллар.