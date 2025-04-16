Покинуть территорию России: правительство Италии поставило условие одному из європейских банков

Итальянское правительство требует у UniCredit выхода с российской территории. Это должно произойти как можно быстрее.

Почему UniCredit должен покинуть территорию России

Это важное условие для того, чтобы итальянское правительство одобрило поглощение UniCredit более мелкого конкурента – Banco BPM, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! UniCredit – это вторая крупнейшая банковская группа Италии. Это один из банков, который не покинул российскую территорию после начала полномасштабной войны в Украине. Свою позицию Генеральный директор UniCredit Андреа Орсель обосновал желанием не навредить акционерам.

Заметим, что UniCredit уже сталкивался с требованием ЕЦБ – ускорить сокращение деятельности на территории России.

Итальянское правительство пересматривает соглашение в соответствии с так называемыми правилами "золотой акции", что позволяет ему блокировать или устанавливать условия относительно иностранных и внутренних корпоративных поглощений в таких стратегических секторах, как энергетика, телекоммуникации и банковское дело,

– говорится в сообщении Reuters.

Предположительно Италия также будет просить UniCredit о:

сохранении стабильной ставки между кредитами и депозитами;

поддержке текущих операций для финансирования проектов.

Правительство может обсудить это решение на этой неделе. Можно уже сказать, что чиновники склоняются к условному одобрению соглашения Unicredit и Banco BPM. Окончательное решение ожидается до конца апреля.

Важно! UniCredit сказал, что подаст заявку на приобретение BPM (за 14 миллиардов евро) 28 апреля. Это произойдет после того, как состоится одобрение от рыночного надзорного органа Consob.