Тарифы для украинцев могут вырасти: что предусматривает обновленный меморандум от МВФ

Коммунальные тарифы для населения могут вырасти во время войны. Продолжит увеличиваться стоимость коммуналки и в послевоенный период.

Каковы причины роста тарифов в Украине

В меморандуме МВФ указано, что тарифы вырастут исключительно тогда, когда для этого будут соответствующие условия. К тому же это повышение произойдет с учетом новой тарифной методологии.

Читайте также Один мобилизованный стоит миллион триста, – экономист о модели экономического бронирования

Украинские чиновники выразили ожидания относительно "внешнего финансирования и предоставления прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании доступных бюджетных ресурсов".

Обратите внимание! В результате проведения реформ после окончания войны, должно произойти восстановление и усиление конкуренции в газовом секторе (речь идет об оптовом и розничном рынках).

Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, при этом выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств,

– говорится в меморандуме МВФ

Согласно документу МВФ, Кабмин должен принять дорожную карту, чтобы происходила постепенная либерализация:

газового рынка;

сектора электроэнергии.

Заметьте! Формирование дорожной карты будет происходить на основе технического анализа финансового сектора в сотрудничестве с Европейской комиссией.