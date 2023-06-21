Заблокировать пенсию могут: все из-за долгов

Пенсионные карточки украинских пенсионеров могут арестовать даже несмотря на военное положение. Это происходит вследствие долгов, которые лицо не уплатило в срок. Сумма, за которую заблокируют счет, может составить даже 100 гривен.

Заблокировать карту могут даже за 100 гривен долга

Украинским пенсионерам могут заблокировать банковский счет даже если они не уплатили 100 или 200 гривен долга.

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Интересно, что раньше это касалось только должников, не уплативших не менее 100 тысяч гривен.

Как объясняют эксперты, счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Следовательно, блокирование средств на счете не зависит от размера долга. Потому минимальной суммы нет.

Кроме того, причинами наложения ареста могут стать и следующие долги по:

коммунальные услуги;

неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения и т.д.

Какие счета арестовывать запрещено

Во время военного положения в стране блокировать пенсионные счета запрещено. Это относится и к стипендиальным счетам. Однако есть ряд таких, которые могут попасть под арест из-за решений, которые касаются:

взыскание алиментов;

возмещение вреда, причиненного увечьем или смертью в результате уголовного правонарушения;

должников-граждан России.

В случае, когда ваш пенсионный счет в банке заблокирован, обратитесь к государственному или частному исполнителю.