Группа инвалидности изменилась, а пенсия – нет: почему не произошло увеличение выплат

Если украинец или украинка переходят в другую группу инвалидности, то зачастую меняется и размер их пенсии. Однако бывают случаи, когда сумма остается неизменной.

Почему пенсия по инвалидности не увеличилась, несмотря на изменение группы

Сумма выплат зависит от того, как именно рассчитана выплата, о чем говорится в материале издания "На пенсии".

Если размер пенсии не изменился, несмотря на изменение группы инвалидности, есть два варианта, почему так произошло. Первый – пенсия по инвалидности рассчитана в размере пенсии по возрасту. В этих обстоятельствах изменение группы не приведет к увеличению пенсии.

Второй вариант – если основной размер пенсии – это пенсия по возрасту. Но этот размер настолько мал, что человеку доплачивают до размера минимальной пенсии. В таком случае при изменении группы инвалидности увеличение размера пенсии "поглощается" доплатами к основному размеру пенсии.

Напомним, что размер пенсии по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

В частности, минимальная пенсия в настоящее время составляет 2 595 гривен. Это соответствует размеру прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, установленного на 2026 год.