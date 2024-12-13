Об этом нужно знать: почему на самом деле растут платежки за тепло

Платежки киевлян за ноябрь этого года на 6,5% больше чем в прошлом году. Есть один главный фактор, повлиявший на такой рост.

Из-за чего дорожает отопление

Основной причиной подорожания отопления является снижение температуры на улице, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

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Константин Лопатин Директор СП "Энергосбыт" и КП "Киевтеплоэнерго" Именно температура наружного воздуха является основным фактором, влияющим на размер платежки за отопление.

В этом году среднемесячная температура в Киеве в течение ноября была 2,7 градуса. В аналогичный период прошлого года было теплее, это значение составляло – 4,1 градуса.

В ноябре этого года средняя стоимость отопления 1 квадратный метр составила 24,35 гривны. Тогда как в ноябре прошлого года она была на 6,5% ниже и составляла 22,9 гривны,

– отмечает Лопатин.

Обратите внимание! Лопатин уточнил, что почти 90% киевских многоэтажек оборудованы домовыми счетчиками тепла. Соответственно, жители платят за объем тепла, что фактически потребил дом.