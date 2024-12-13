Об этом нужно знать: почему на самом деле растут платежки за тепло
Платежки киевлян за ноябрь этого года на 6,5% больше чем в прошлом году. Есть один главный фактор, повлиявший на такой рост.
Из-за чего дорожает отопление
Основной причиной подорожания отопления является снижение температуры на улице, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.
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Именно температура наружного воздуха является основным фактором, влияющим на размер платежки за отопление.
В этом году среднемесячная температура в Киеве в течение ноября была 2,7 градуса. В аналогичный период прошлого года было теплее, это значение составляло – 4,1 градуса.
В ноябре этого года средняя стоимость отопления 1 квадратный метр составила 24,35 гривны. Тогда как в ноябре прошлого года она была на 6,5% ниже и составляла 22,9 гривны,
– отмечает Лопатин.
Обратите внимание! Лопатин уточнил, что почти 90% киевских многоэтажек оборудованы домовыми счетчиками тепла. Соответственно, жители платят за объем тепла, что фактически потребил дом.