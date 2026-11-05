Почему дорожает топливо в Украине: на цены влияют мировой рынок, логистика и спрос

Стоимость топлива в Украине зависит не только от цен на нефть на мировых рынках. Важную роль играют также международные маршруты поставок, расходы на транспортировку и ситуация со спросом на бензин и дизельное топливо. В условиях войны эти факторы становятся особенно ощутимыми, ведь российские атаки затрудняют работу транспортной и топливной инфраструктуры.

Как мировые цены на нефть влияют на стоимость топлива в Украине?

Нефть является основным сырьем для производства бензина и дизельного топлива, поэтому ее стоимость напрямую влияет на цены на готовые нефтепродукты. В то же время это не единственный фактор, определяющий ситуацию на рынке, рассказывает в комментарии 24 Канала генеральный директор AMIC Energy в Украине Гинтарас Мацияускас.

Напоминаем! По состоянию на полдень 5 ноября, по данным "Минфина", цена нефти эталонной марки Brent составляет 96,06 доллара за баррель, а марки WTI – 88,56 доллара за баррель. В то же время, по данным Yahoo Finance, 3 ноября 2026 года фьючерсы на нефть марки Brent завершили торги на уровне 103,60 доллара за баррель. Для сравнения: неделю назад, 29 октября, их стоимость составляла 114,88 доллара.

В частности, на стоимость топлива влияют геополитические конфликты и риски на международных маршрутах поставок. Если перевозка нефти через важные транспортные коридоры, такие как Ормузский пролив, затрудняется, это может привести к сокращению объемов поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы. При этом спрос на бензин и дизельное топливо сохраняется.

Гинтарас Мацияускас генеральный директор AMIC Energy в Украине Если топлива на рынке становится меньше, а количество желающих его приобрести остается неизменным, цены, как правило, растут. Это обычный принцип спроса и предложения.

Для Украины этот фактор имеет особое значение, поскольку страна в основном импортирует уже готовые бензин и дизельное топливо. Поэтому изменения цен на международном рынке напрямую влияют на закупочную стоимость топлива для украинских компаний еще до его доставки в Украину.

Война и логистика влияют на цены на АЗС

Еще один важный фактор формирования стоимости топлива – логистика. После закупки за рубежом его нужно доставить в Украину, перевезти на нефтебазы, а оттуда распределить между автозаправочными станциями.

До полномасштабной войны эти маршруты были относительно предсказуемыми. Однако постоянные российские атаки на транспортную и топливную инфраструктуру затрудняют процесс поставок.

Гинтарас Мацияускас генеральный директор AMIC Energy в Украине Например, если компания снабжала АЗС в Киеве и области с нефтебазы вблизи столицы, но в результате российского удара этот объект больше нельзя использовать, ей приходится искать альтернативные источники поставок. Это может означать доставку топлива из более отдаленного региона, дополнительные сотни километров для бензовозов, больше времени на перевозку и более высокие затраты.

Аналогичные риски существуют и для железнодорожных перевозок. Повреждение путей, локомотивов и другой инфраструктуры может вызывать задержки поставок. В таком случае компании уже оплатили топливо, но еще не могут доставить его на АЗС и реализовать. Чем дольше длится перевозка, тем больше средств нужно вкладывать в поддержание поставок.

Гинтарас Мацияускас генеральный директор AMIC Energy в Украине На мой взгляд, в условиях войны именно эффективность логистики становится одним из важнейших факторов формирования стоимости топлива в Украине. Ведь недостаточно просто купить бензин или дизель по выгодной цене – нужно еще и доставить его быстро, безопасно и без лишних затрат.

Прогноз цен на топливо на ближайшие месяцы

На дальнейшую ситуацию со стоимостью топлива в Украине могут влиять как международные события, так и условия транспортировки внутри страны. В частности, одним из маршрутов поставки топлива на юг Украины является Дунай. Однако из-за низкого уровня воды возможности перевозки на баржах сейчас ограничены.

Обратите внимание! В августе этого года стало известно, что река Дунай, протекающая через 10 стран от юго-западной Германии до Черного моря, опустилась до невиданных ранее минимумов на большей части своего течения, обнажив скалы, песчаные косы и старые корабельные обломки, писали в Associated Press.

Генеральный директор AMIC Energy в Украине говорит, что если ближе к декабрю уровень воды повысится, по этому маршруту потенциально можно будет перевозить больше топлива. Это могло бы облегчить поставки и частично сдержать рост затрат на доставку в южные регионы. В то же время такой сценарий зависит от погодных условий и ситуации с безопасностью.

Кроме того, на мировом рынке важным фактором остается развитие событий на Ближнем Востоке. Если напряженность в регионе снизится, а поставки нефти станут более стабильными, это может положительно повлиять на мировые цены, а впоследствии – и на стоимость готового топлива для Украины.

По состоянию на полдень 5 ноября средние цены на топливо по Украине, по данным Консалтинговой группы А-95, составляют:

Бензин А-95+ – 93,55 гривны за литр,

Бензин А-95 – 89,84 гривны за литр,

Бензин А-92 – 85,55 гривны за литр,

Дизельное топливо – 104,64 гривны за литр,

Автогаз – 59,44 гривны за литр.

А неделю назад, 29 октября, средняя стоимость различных видов топлива была такой: А-95+ – 93,88 гривны за литр, А-95 – 90,09 гривны за литр, А-92 – 86,46 гривны за литр, дизельное топливо – 104,27 гривны за литр.

Почему дизельное топливо может стоить дороже бензина?

Как рассказывает Гинтарас Мацияускас, дизельное топливо необходимо не только владельцам легковых автомобилей, но и грузовому транспорту, сельскому хозяйству, строительной технике и предприятиям. Поэтому спрос на дизельное топливо в Украине значительно выше, чем на бензин. Это подтверждают и показатели импорта.

По данным Консалтинговой группы А-95, в сентябре 2026 года Украина импортировала 537 тысяч тонн дизельного топлива и 145 тысяч тонн бензина.

Гинтарас Мацияускас генеральный директор AMIC Energy в Украине Если спрос на дизельное топливо остается высоким, а нефтеперерабатывающие заводы не успевают обеспечить достаточные объемы поставок, его цена может расти быстрее, чем стоимость бензина.

Таким образом, разница в стоимости бензина и дизельного топлива зависит не столько от цены на нефть, сколько от объемов производства каждого вида топлива, его доступности на рынке и уровня спроса.