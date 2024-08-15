Впервые за год: как вырос уровень инфляции в Великобритании

Впервые за год увеличилась инфляция потребительских цен в Великобритании. Рост произошел в июле.

Как изменилась экономическая ситуация

В течение июля индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 2,2%. Ранее это значение достигало 2%.

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В то же время рост цен в сфере услуг начал замедляться. Он уменьшился с 5,7% до 5,2%.

В Банке Англии прогнозировали больший уровень давления роста цен.

Значительное падение цен происходило в таких отраслях:

в сфере гостиничного бизнеса;

в области авиабилетов.

По прогнозу Центробанка, индекс потребительских цен в Великобритании до конца года должен достичь ориентировочно 2,75%.

После обнародования указанных данных, фунт упал в паре с американским долларом.