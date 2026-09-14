Правила предоставления субсидий: за какие покупки и долги отменят помощь

Правительство определило четкий перечень ограничений, нарушение которых "лишает права" на возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о дорогостоящих покупках, наличии задолженностей и т. п.

За что именно могут лишить пособия?

Также следует учитывать имущественное положение домохозяйства, о чем указано на сайте Пенсионного фонда Украины.

В частности, выплата не будет назначена, если кто-либо из членов семьи в течение года до обращения совершил покупку на сумму свыше 100 тысяч гривен. Это касается приобретения недвижимости, автомобилей, ценных бумаг или даже виртуальных активов.

Также под запретом оказались операции по покупке иностранной валюты или банковских металлов на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Что еще существуют имущественные и долговые ограничения?

Субсидию отменят владельцам большого жилья:

если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров;

а частного дома – 230 квадратных метров.

Кроме того, помощь не полагается тем, у кого на депозитном счете более 100 тысяч гривен или кто владеет более чем одним жилым помещением.

Также уполномоченный орган проверяет наличие просроченной более чем на три месяца задолженности по оплате коммунальных услуг,

– отмечают в ПФУ.

Если сумма задолженности превышает 680 гривен, в назначении субсидии будет отказано.

Аналогичная "санкция" ждет должников по алиментам или владельцев новых автомобилей, с момента выпуска которых прошло менее пяти лет.

Как рассчитывается размер скидки на коммунальные услуги?

Право на финансовую поддержку имеют те семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж. Этот показатель рассчитывается строго индивидуально и напрямую зависит от того, сколько зарабатывает каждый член домохозяйства.

Чтобы определить свой процент, нужно:

разделить среднемесячный доход на одного человека на размер прожиточного минимума; полученный результат разделить на 2; а затем умножить на 15%.

Напомним, что жилищная субсидия может покрывать различные коммунальные услуги. В частности, оплату за управление домом, вывоз мусора, распределение газа и т. д.

Кроме того, при расчете субсидии могут учитываться и денежные переводы из-за рубежа. Пенсионный фонд Украины может обратить на это внимание, если сочтет, что переводы являются доходом.