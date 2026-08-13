Какие доходы учитываются при начислении субсидии

При расчете жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства, почему подчеркнули в Пенсионном фонде Украины.

В совокупный доход включаются:

зарплату;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсию;

стипендию, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и т. п.;

социальные выплаты, в частности льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице;

прочие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за рубежа;

дивиденды от ценных бумаг;

прочие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т. п.

Так получение больших сумм, перечисляемых из-за рубежа, может расцениваться органами социальной защиты населения как доход. Это, в частности, повлияет на расчет субсидии.

Напомним, если человек находится более 60 дней подряд за пределами Украины, то ему могут отказать в назначении субсидии. В целом основным требованием для получения субсидии является фактическое проживание в жилье, на которое она предоставляется.

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Также при назначении субсидии учитываются и другие важные нюансы. Среди них – имущественное положение, большие покупки и т. п.