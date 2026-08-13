Какие доходы учитываются при начислении субсидии
При расчете жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства, почему подчеркнули в Пенсионном фонде Украины.
В совокупный доход включаются:
- зарплату;
- денежное довольствие военнослужащих;
- пенсию;
- стипендию, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и т. п.;
- социальные выплаты, в частности льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- пособие по безработице;
- прочие страховые выплаты;
- денежные переводы, полученные из-за рубежа;
- дивиденды от ценных бумаг;
- прочие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т. п.
Так получение больших сумм, перечисляемых из-за рубежа, может расцениваться органами социальной защиты населения как доход. Это, в частности, повлияет на расчет субсидии.
Напомним, если человек находится более 60 дней подряд за пределами Украины, то ему могут отказать в назначении субсидии. В целом основным требованием для получения субсидии является фактическое проживание в жилье, на которое она предоставляется.
Также при назначении субсидии учитываются и другие важные нюансы. Среди них – имущественное положение, большие покупки и т. п.