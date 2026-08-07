Какое пособие по безработице будет выплачиваться в 2026 году

Пособие назначается центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного по его личному заявлению, о чем сообщили в "Дии".

Однако во время военного положения действует другое правило. Пособие назначается с первого дня после присвоения статуса зарегистрированного безработного.

Размер пособия по безработице зависит от многих факторов:

от имеющегося страхового стажа;

размера зарплаты (дохода);

продолжительности безработицы;

статьи увольнения с последнего места работы и т. д.

В частности, минимальный размер пособия составляет 3 900 гривен. Об этом говорится на сайте "Бесплатной юридической помощи".

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Получать минимальную сумму могут следующие лица:

застрахованные лица, что в течение года у них не было 7 месяцев страхового стажа, – до получения статуса безработного; застрахованные лица, проработавшие не менее 7 месяцев до наступления безработицы; ВПЛ и лица, находящиеся на ВОТ и не имеющие документов, подтверждающих их страховой стаж.

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере 1 650 гривен:

молодежь, которая еще не имеет страхового стажа и нуждается в содействии в трудоустройстве;

люди, уволенные с работы по определенным основаниям, предусмотренным законодательством.

При этом максимальная выплата составляет 8 647 гривен. То есть она равна размеру минимальной зарплаты по состоянию на 2026 год.

Напомним, что начисление страхового стажа сейчас происходит иначе. Правила вступили в силу 2 августа. Они могут повлиять на пенсию и другие виды денежных пособий.