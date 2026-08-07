Какое пособие по безработице будет выплачиваться в 2026 году
Пособие назначается центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного по его личному заявлению, о чем сообщили в "Дии".
Однако во время военного положения действует другое правило. Пособие назначается с первого дня после присвоения статуса зарегистрированного безработного.
Размер пособия по безработице зависит от многих факторов:
- от имеющегося страхового стажа;
- размера зарплаты (дохода);
- продолжительности безработицы;
- статьи увольнения с последнего места работы и т. д.
В частности, минимальный размер пособия составляет 3 900 гривен. Об этом говорится на сайте "Бесплатной юридической помощи".
Получать минимальную сумму могут следующие лица:
- застрахованные лица, что в течение года у них не было 7 месяцев страхового стажа, – до получения статуса безработного;
- застрахованные лица, проработавшие не менее 7 месяцев до наступления безработицы;
- ВПЛ и лица, находящиеся на ВОТ и не имеющие документов, подтверждающих их страховой стаж.
Некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере 1 650 гривен:
- молодежь, которая еще не имеет страхового стажа и нуждается в содействии в трудоустройстве;
- люди, уволенные с работы по определенным основаниям, предусмотренным законодательством.
При этом максимальная выплата составляет 8 647 гривен. То есть она равна размеру минимальной зарплаты по состоянию на 2026 год.
Напомним, что начисление страхового стажа сейчас происходит иначе. Правила вступили в силу 2 августа. Они могут повлиять на пенсию и другие виды денежных пособий.