Яка допомога по безробіттю у 2026 році

Допомога призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою, про що повідомили у Дії.

Проте під час воєнного стану дії інше правило. Допомога призначається з першого дня після дня надання статусу зареєстрованого безробітного.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від багатьох факторів:

  • від наявного страхового стажу;
  • розміру зарплати (доходу);
  • тривалості безробіття;
  • статті звільнення з останнього місця роботи тощо.

Зокрема, мінімальний розмір допомоги – це 3 900 гривень. Про це йдеться на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Отримувати мінімальну суму можуть такі особи:

  1. застраховані особи, які ще не мали 7 місяців страхового стажу протягом року, – до отримання статусу безробітного;
  2. застраховані особи, які працювали не менше, ніж 7 місяців, перед настанням безробіття;
  3. ВПО та особи, які перебувають на ТОТ та не мають документів, що підтверджують їхній страховий стаж.

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу в розмірі 1 650 гривень:

  • молодь, яка ще не має страхового стажу та потребує сприяння у працевлаштуванні;
  • люди, які були звільнені з роботи з певних підстав, передбачених законодавством.

Водночас максимальна виплата становить 8 647 гривень. Тобто вона дорівнює розміру мінімальної зарплати станом на 2026 рік.

Нагадаємо, що нарахування страхового стажу наразі відбувається інакше. Правила набули чинності 2 серпня. Вони можуть вплинути на пенсію та інші види грошових допомог.