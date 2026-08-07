Яка допомога по безробіттю у 2026 році
Допомога призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою, про що повідомили у Дії.
Проте під час воєнного стану дії інше правило. Допомога призначається з першого дня після дня надання статусу зареєстрованого безробітного.
Розмір допомоги по безробіттю залежить від багатьох факторів:
- від наявного страхового стажу;
- розміру зарплати (доходу);
- тривалості безробіття;
- статті звільнення з останнього місця роботи тощо.
Зокрема, мінімальний розмір допомоги – це 3 900 гривень. Про це йдеться на сайті Безоплатної правничої допомоги.
Отримувати мінімальну суму можуть такі особи:
- застраховані особи, які ще не мали 7 місяців страхового стажу протягом року, – до отримання статусу безробітного;
- застраховані особи, які працювали не менше, ніж 7 місяців, перед настанням безробіття;
- ВПО та особи, які перебувають на ТОТ та не мають документів, що підтверджують їхній страховий стаж.
Деякі українці можуть отримати грошову допомогу в розмірі 1 650 гривень:
- молодь, яка ще не має страхового стажу та потребує сприяння у працевлаштуванні;
- люди, які були звільнені з роботи з певних підстав, передбачених законодавством.
Водночас максимальна виплата становить 8 647 гривень. Тобто вона дорівнює розміру мінімальної зарплати станом на 2026 рік.
Нагадаємо, що нарахування страхового стажу наразі відбувається інакше. Правила набули чинності 2 серпня. Вони можуть вплинути на пенсію та інші види грошових допомог.