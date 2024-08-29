Зачем украинское правительство хочет отменить прожиточный минимум

В Украине может быть отменен прожиточный минимум. Вместо этого показателя введут другую социальную выплату.

Какая выплата будет вместо прожиточного минимума

Министр Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона, что новая социальная помощь будет зависеть от определенных характеристик. В частности, от состава домохозяйства и семьи нуждающегося.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить.

Жолнович уточнила, что внедрение единого значения вместо различных выплат упростит работу самой системы. Как пояснила министр, сейчас планируется, что денежная помощь будет предоставляться в таких случаях:

из-за потери трудоспособности;

вследствие недостаточного финансового обеспечения.

Обратите внимание! Нынешний прожиточный минимум, по словам Жолнович, слишком мал и не соответствует действительности.