Предупреждение для украинцев: что нужно срочно сделать со счетчиками
Источник:Центр коммунального сервиса
Некоторые украинцы должны срочно актуализировать данные относительно своих счетчиков. Иначе, эти граждане будут платить увеличенную коммуналку.
Почему нужно актуализировать данные
Украинцы должны каждые 4 года осуществлять проверку квартирных счетчиков. Таким образом прибор будет осуществлять корректные начисления.
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Поверка осуществляется специалистами. Для этого их необходимо вызвать в индивидуальном порядке. Оплачивает проверку абонент.Обратите внимание! После проведения проверки, необходимо актуализировать данные счетчика у вашего регулятора.
Как актуализировать данные
После проверки счетчиков воды и тепла, их необходимо опломбировать. Затем устройства нужно ставить на абонентский учет.
Абонент получает свидетельство о поверке, если проверка прошла успешно. В случае обнаружения неисправностей, специалист должен сформировать специальную справку для замены счетчика.
Когда все процедуры проведены, поставщику услуг нужно предоставить фото или скан таких документов:
- свидетельство, которое удостоверяет проверку;
- фото счетчика (на момент обращения);
- протокол поверки (в некоторых случаях с актом демонтажа, опломбирования и распломбирования).