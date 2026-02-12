65 тысяч вакансий и компенсация аренды: как правительство поможет ветеранам

Правительство запускает ряд программ для ветеранов, чтобы помочь бывшим военнослужащим адаптироваться к относительно мирной жизни – не в зоне боевых действий. Предлагают возможности по работе и компенсацию некоторых расходов.

Какую помощь правительство окажет ветеранам?

О том, какие программы для ветеранов запускает правительство, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Так, премьер-министр отметила, что государство создает систему поддержки для ветеранов. Их опыт и навыки – важны для страны, поэтому правительство поможет ветеранам с реализацией.

Помощь коснется вопросов:

поиска работы для ветеранов;

освоения новой профессии;

развития собственного дела;

поддержки в общинах;

решений в жилищных вопросах.

Работаем, чтобы больше ветеранов смогли найти себя в гражданской жизни, чтобы люди, которые отдали свое время, силы и здоровье для защиты страны, имели не только льготы, а выбор профессионального пути – как в государственном, так и в частном секторе,

– объяснила Свириденко.

В частности утвердили новую госпрограмму "Ветеран.Работа" на 2026 – 2027 годы. Это направление, которое охватит:

профессиональную адаптацию;

переквалификацию;

сопровождение трудоустройства;

развитие карьерных возможностей после службы.

Благодаря платформе "Карьера ветерана" совместить военный опыт с гражданским – будет проще. На ресурсе уже зарегистрировались 3 тысячи ветеранов.

Важно! "Карьера ветерана" сейчас имеет 65 тысяч вакансий от тысячи зарегистрированных работодателей.

Министр добавила, что программа компенсации аренды жилья для всех ветеранов расширяется. Получить деньги на покрытие аренды могут:

защитники и защитницы, которые потеряли или имеют поврежденное жилье на временно оккупированных территориях;

ветераны/ветераны войны из числа ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или жили в домах, которые не были их собственностью;

лица, которые вернулись из плена и жилье которых осталось на оккупированной территории.

Обратите внимание! Чтобы подать заявку надо обратиться в ЦНАП или в структурные подразделения ветеранской политики.

Еще одной программой для адаптации ветеранов в послевоенную жизнь станет создание ветеранских пространств. Государство выделит на это финансирование в 15 общин. Речь идет о центрах безбарьерности, где и ветераны. и их семьи смогут получить консультации или помощь.

Обратите внимание! Возможности для ветеранов собраны на платформе Ветеран.Про.

А чтобы ветераны имели доступ к специальным программам финансовой поддержки, грантов, льготных и других инструментов развития собственного дела – будет введен специальный статус для ветеранских предприятий.

Насколько для ветеранов важна адаптация после боевых действий?

Часто украинцы акцентируют на том, что стоит поддерживать бойцов на передовой, однако равносильно внимания требуют и ветераны.

В интервью Общественному ветеран Назар Крысюк рассказал, что психологические последствия войны, которые испытывают ветераны – это важная тема.

До марта 2024 года я из дома не выходил. Я тот год почти не помню. Вставал с кровати, что-то пытался делать возле дома. Разговаривал только с женой и то, преимущественно, только ссорились. Я не знал, что со мной происходит,

– рассказывает ветеран.

В таком состоянии бывший служащий был после того, как год пробыл в госпитале с диагностированным посттравматическим синдромом.

Но работа над собой "вытянула" бойца. Ветеран говорит, если сравнить его сейчас и пару лет назад – это два разных человека.

Что известно о льготах для участников боевых действий и военных?

Так, участники боевых действий могут получить землю от государства вне очереди, несмотря на ограничения связанные с военным положением.

Программа "еОселя" обновила условия для защитников и их семей. Теперь будет действовать льготная фиксированная ставка с уменьшенной финансовой нагрузкой для покупки жилья.