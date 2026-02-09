Почему чиновники волнуются за свою безопасность?

Официально это объясняют "общими рисками" военного времени. Однако в Службе внешней разведки Украины ключевой причиной называют внутреннюю дестабилизацию в самой России – на фоне массового возвращения военных с фронта.

Смотрите также Такое произошло впервые: какая проблема возникла в России с рекрутингом и объявит ли Путин мобилизацию

Бывшие участники войны против Украины все чаще становятся источником насилия, с которым в России не могут справиться. По открытым данным, так называемые "ветераны" уже убили или покалечили более тысячи человек, и эта цифра продолжает расти.

Расходы на охрану российских чиновников стабильно высокие, например:

в 2021 году – 59,7 миллиона рублей ;

; в 2023 году – рекордные 119,7 миллиона рублей ;

; в течение 2024 – 2025 годов – более 100 миллионов рублей ежегодно.

Это контрастирует с бюджетными приоритетами Кремля. На 2026 год запланированы сокращения федеральных расходов по меньшей мере по 18 из 51 государственной программы. Под урезание, в частности, попадают сферы здравоохранения, авиации и энергетики, а также финансирование оккупированных территорий.

На фоне этих сокращений рост расходов на личную охрану чиновников имеет показательный вид – российская власть экономит на населении, но не на собственной безопасности,

– говорится в сообщении СВРУ.

Интересно! Рекордное сокращение пришлось на "Комплексное развитие сельских территорий" – минус 34,3 миллиарда рублей (около 30%), тогда как программа "Развитие здравоохранения" потеряла еще 31,7 миллиарда рублей.

На этом фоне усиление охраны скорее свидетельствует не о внешних угрозах, а о страхе власти перед внутренними последствиями войны, в частности перед возвращением вооруженных и травмированных военных.

К слову, недавно в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта главного разведывательного управления страны-агрессора Владимира Алексеева. Нападение совершили с применением стрелкового оружия с близкого расстояния.

Что известно о других проблемах россиян?