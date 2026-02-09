Чому чиновники хвилюються за свою безпеку?
Офіційно це пояснюють "загальними ризиками" воєнного часу. Однак у Службі зовнішньої розвідки України ключовою причиною називають внутрішню дестабілізацію в самій Росії – на тлі масового повернення військових з фронту.
Дивіться також Таке сталося вперше: яка проблема виникла у Росії з рекрутингом і чи оголосить Путін мобілізацію
Колишні учасники війни проти України дедалі частіше стають джерелом насильства, з яким у Росії не можуть впоратися. За відкритими даними, так звані "ветерани" вже вбили або покалічили понад тисячу людей, і ця цифра продовжує зростати.
Витрати на охорону російських чиновників стабільно високі, наприклад:
- у 2021 році – 59,7 мільйона рублів;
- у 2023 році – рекордні 119,7 мільйона рублів;
- упродовж 2024 – 2025 років – понад 100 мільйони рублів щороку.
Це контрастує з бюджетними пріоритетами Кремля. На 2026 рік заплановані скорочення федеральних видатків щонайменше за 18 із 51 державної програми. Під урізання, зокрема, потрапляють сфери охорони здоров'я, авіації та енергетики, а також фінансування окупованих територій.
На тлі цих скорочень зростання витрат на особисту охорону чиновників має показовий вигляд – російська влада економить на населенні, але не на власній безпеці,
– йдеться в повідомленні СЗРУ.
Цікаво! Рекордне скорочення припало на "Комплексний розвиток сільських територій" – мінус 34,3 мільярда рублів (близько 30%), тоді як програма "Розвиток охорони здоров'я" втратила ще 31,7 мільярда рублів.
На цьому тлі посилення охорони радше свідчить не про зовнішні загрози, а про страх влади перед внутрішніми наслідками війни, зокрема перед поверненням озброєних і травмованих військових.
До слова, нещодавно у Москві стався замах на генерал-лейтенанта головного розвідувального управління країни-агресорки Володимира Алексєєва. Напад скоїли із застосуванням стрілецької зброї з близької відстані.
Що відомо про інші проблеми росіян?
Зафіксовано випадок, коли один регіон профінансував одноразові виплати контрактникам іншого через нестачу коштів у місцевому бюджеті. Так Оренбурзька область отримала від Нижньогородської субсидію на 400 мільйонів рублів.
Окрім того, росіяни масово скаржаться на великі квитанції за комунальні послуги в січні. Індексацію тарифів провели після підвищення ставки ПДВ до 22%.