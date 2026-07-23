"Нам нужно очень быстро приступить к делу": Зеленский прокомментировал подготовку к зиме в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен ситуацией вокруг "Планов устойчивости". Речь идет о стратегиях по подготовке страны к зиме.

Что Зеленский рассказал о подготовке к зиме

Свое мнение относительно планов по обеспечению устойчивости Владимир Зеленский высказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

Владимир Зеленский Президент Украины Я, честно говоря, пока не полностью удовлетворен выполнением планов устойчивости. Я увидел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включиться в работу.

Президент, в частности, отметил, что это станет главной задачей для нового министра инфраструктуры.

Планы устойчивости для подготовки к отопительному сезону были утверждены на СНБО в начале марта. Планы утверждены для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева.

Напомним, что планы устойчивости также раскритиковал Алексей Кулеба – бывший министр развития общин и территорий. Он сообщил, что у Киева до сих пор нет утвержденного комплексного плана устойчивости. А работа должна быть оформлена в четком документальном формате.