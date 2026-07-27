Ближний Восток снова расшатывает нефтяной рынок: ждать ли украинцам нового скачка цен на топливо

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке снова подтолкнул мировые цены на нефть вверх. В то же время рынок реагирует иначе, чем весной: инвесторы все больше учитывают не сам факт эскалации, а ее реальное влияние на мировые нефтяные поставки.

Следует понимать, что в результате подорожания нефти происходит повышение стоимости топлива в Украине. Стоит ли водителям готовиться к новому росту цен на АЗС, разобрался 24 Канал.

Почему нефть снова дорожает?

Мировые цены на нефть растут, прежде всего, из-за усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке – регионе, который остается одним из ключевых центров мировой добычи и экспорта сырья:

именно здесь работают крупнейшие страны-экспортеры;

через Ормузский пролив проходит около 20% мировых морских поставок нефти и нефтепродуктов.

Поэтому даже потенциальная угроза судоходству или нефтяной инфраструктуре в этом регионе быстро отражается на мировых котировках. После нового обострения между США и Ираном рынок снова начал закладывать в стоимость нефти риски возможных перебоев со снабжением.

Справка: как отмечает Reuters, первой реакцией стал рост так называемой геополитической премии – прибавочной стоимости, которую трейдеры закладывают в цену, оценивая риск предстоящих перебоев со снабжением. Другими словами рынок реагирует не только на текущий баланс спроса и предложения, но и на вероятность того, что конфликт может ограничить экспорт или усложнить морские перевозки.

Впрочем, нынешнее подорожание уже не сводится к психологической реакции инвесторов. В последние дни заметно выросли не только биржевые котировки, но и цены на физические партии нефти. Премии на отдельные сорта сырья достигли самых высоких уровней за последние месяцы, а стоимость некоторых поставок приблизилась к 110 долларам за баррель.

Причина в том, что геополитическое напряжение уже влияет на логистику мирового нефтяного рынка. Атаки хуситов в Красном море, проблемы с экспортом иранской нефти и сокращение поставок из Казахстана заставляют покупателей активнее конкурировать за альтернативные источники сырья.

Часть судоходных компаний меняет маршруты, обходя опасные участки, что увеличивает время доставки, расходы на фрахт и страхование. В результате дорожает не только сама нефть, но и ее физические поставки.

В то же время потенциал дальнейшего роста цен пока сдерживают фундаментальные факторы:

OPEC+ постепенно наращивает добычу, пытаясь компенсировать возможные перебои со снабжением.

А риски замедления мировой экономики ограничивают ожидания спроса на топливо.

Именно баланс между геополитическими рисками и рыночными факторами будет определять дальнейшую динамику мировых цен.

Как влияют мировые цены на украинские АЗС?

Украина импортирует большинство бензина и дизельного горючего, поэтому на цены на АЗС влияют не только котировки нефти Brent. Не менее важны европейские цены на нефтепродукты, курс валют, логистические расходы и конкуренция между поставщиками.

А, как известно, из-за изменения морских маршрутов, подорожания перевозок и дефицита отдельных нефтепродуктов дорожают не только физические поставки нефти, но и готовое топливо. В результате европейские импортеры все больше платят не только за само сырье, но и за его доставку и переработку.

По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюн, именно эти процессы уже влияют и на украинский рынок. Кроме подорожания нефти, дополнительное давление создают дефицит нефтепродуктов в Европе, сокращение поставок дизельного топлива и логистические трудности.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Это говорит о том, что все наблюдают, смотрят. Не исключено, что оно быстро пойдет на спад.

Поэтому цены на украинских АЗС могут расти даже быстрее, чем меняются мировые котировки Brent.

Дополнительное давление создает и морская логистика. Как отмечают The Guardian и S&P Global Commodity Insights, эскалация на Ближнем Востоке привела к перенаправлению части танкеров, подорожанию страхования военных рисков и морских перевозок.

Это увеличивает закупочную стоимость горючего для импортеров и в конечном итоге может сказаться на ценах украинских потребителей.

Есть ли риск, что рынок повторит весенний сценарий?

Несмотря на новое обострение на Ближнем Востоке, большинство участников рынка пока не ожидают повторения весеннего ценового шока. Если несколько месяцев назад одни опасения относительно возможного перекрытия Ормузского пролива повлекли за собой стремительный рост котировок Brent, то теперь инвесторы значительно больше внимания уделяют тому, влияет ли конфликт на реальные поставки нефти.

Пока основные маршруты экспорта остаются открытыми, а объемы поставок существенно не сокращаются, реакция рынка остается более сдержанной.

Важно! Риск нового скачка цен полностью не исчез. Он может реализоваться, если боевые действия приведут к существенным перебоям со снабжением, атакам на нефтяную инфраструктуру или длительным проблемам с судоходством в Ормузском проливе.

По мнению директора Консалтинговой группы "А-95", нынешняя ситуация принципиально отличается от той, что наблюдалась весной.

Если боевые действия будут продолжаться, мы, безусловно, можем увидеть дальнейший рост стоимости горючего. Но сейчас на рынке нет паники, которая была весной. Реакция стала значительно спокойнее,

– подчеркивает Куюн.

По словам Куюна, украинский рынок движется синхронно с мировыми тенденциями, поэтому решающим фактором будет не сам факт эскалации, а ее реальное влияние на мировые поставки нефти и нефтепродуктов.

Так стоит ли украинцам ждать нового скачка цен на топливо?

Пока оснований прогнозировать резкое подорожание топлива в Украине нет. Несмотря на новый виток напряженности на Ближнем Востоке, краткосрочный рост мировых цен на нефть не означает автоматического пересмотра цен на украинских АЗС.

Для участников рынка важен не только масштаб подорожания, но и его продолжительность. Если цены на нефть скоро вернутся к прежним уровням, украинские импортеры могут почти не ощутить этого влияния. Зато длительное сохранение высоких котировок будет постепенно повышать закупочную стоимость горючего, что в конечном счете скажется и на розничных ценах.

Руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Шевчишин также не считает сценарий по цене 100 гривен за литр базовым. По его словам, это возможно только в случае, если Brent превысит мартовские максимумы или гривна существенно ослабнет, в частности, из-за проблем с работой украинских портов.

Важно! Украинский рынок зависит не только от стоимости нефти. На конечную цену также влияют европейские котировки бензина и дизельного горючего, курс гривны, транспортные расходы и ситуация с международной логистикой.

Итак, пока нет оснований говорить о неизбежном повторении весеннего сценария. В то же время, если высокие оптовые цены на горючее, о которых говорит Сергей Куюн, сохранятся, а логистические расходы останутся высокими, украинские АЗС постепенно просматривают цены.

По состоянию на вечер 27 июля 2026 года, цена на топливо по данным 24 канала, ссылающегося на информацию "Консалтинговой группы А-95". Средние цены на топливо по стране такие: