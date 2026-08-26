Топливо укроют от российских ударов: правительство готовит новую систему защиты стратегических запасов

В Украине запускают экспериментальный проект по подземному хранению минимальных запасов нефтепродуктов. Специальные резервуары позволят надежно защитить топливо от вражеских атак во время войны.

Что предусматривает эксперимент

Правительство приняло решение создать разветвленную систему подземных хранилищ для стратегических запасов топлива, говорится в постановлении Кабмина.

Утвержденный проект рассчитан на период военного положения, но продлится не более двух лет.

Для хранения топлива планируется использовать:

подземные резервуары;

соляные каверны;

истощенные нефтяные и газовые месторождения.

Кроме того, в качестве хранилищ будут использоваться отдельные участки магистральных трубопроводов и другие геологические формации.

Жесткие требования к безопасности и учету

Все объекты подземного хранения должны обладать высоким уровнем защиты от постороннего доступа и гарантировать полную герметичность.

Хранилища обязательно оснащаются современными цифровыми системами учета объемов и контроля качества топлива, а также обеспечивают соблюдение пожарной и промышленной безопасности.

Специальный ответственный хранитель будет следить за надлежащими условиями и гарантировать быстрое извлечение топлива в случае кризисной ситуации.

Обязательная норма для дизельного топлива

Кроме того, проект предусматривает, что с 2027 года субъекты рынка и операторы будут обязаны хранить в подземных хранилищах не менее 20% дизельного топлива из минимальных государственных запасов.

Эти объемы будут учитываться в общем учете, а данные о них будут оперативно вноситься в электронную систему отчетности.

Взаимоотношения между владельцами топлива и хранителем будут регулироваться официальными договорами с четкими условиями компенсации возможных потерь и контроля качества.

Главным координатором проекта выступит Министерство энергетики, а к реализации будут привлечены компании "Нафтогаз Украины" и "Укртранснафта".

Напомним, с декабря 2024 года в Украине действует закон, предусматривающий формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. А в Министерстве энергетики ранее заверили, что страна располагает достаточным объемом топливных резервов для бесперебойной работы экономики и критически важной инфраструктуры.