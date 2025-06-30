Когда передавать показания счетчиков электроэнергии за июнь

Каждый месяц украинцы должны вовремя передавать показания счетчиков за электроэнергию, чтобы избежать переплат. У потребителей есть не так много времени, чтобы отчитаться за использованный свет в июне.

Когда передавать показания счетчиков за июнь

С 29 июня начался период передачи показаний счетчиков электроэнергии за июнь. Он продлится до 3 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральную энергетическую компанию.

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Передать показания прибора учета электроэнергии можно несколькими способами:

на сайте своего облэнерго – в личном кабинете потребителя;

с помощью чат-бота в мессенджере Telegram;

через чат-бот в Viber;

позвонив в колл-центр поставщика электроэнергии (указывается на сайте облэнерго);

в некоторых компаниях есть возможность отправить показания счетчика по электронной почте.

У потребителей, которые имеют так называемые умные счетчики, оснащены средствами дистанционной передачи, показатели направляются автоматически.

Важно! Если поставщик услуг не получит показания счетчика до 3 июля, то посчитает потребление электроэнергии за июнь по среднесуточному объему. Платить за свет придется по этому расчету, даже если он больше фактически потребленного объема.

Какие будут тарифы на электроэнергию

Стоимость электроэнергии в Украине пока остается неизменной. За потребленную электроэнергию в июне придется платить по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час.

Однако украинцы имеют возможность платить меньше, установив двухфазные счетчики. С такими приборами учета ночью потребление электроэнергии вдвое дешевле:

Дневной тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час – действует с 7:00 до 23:00 часов;

Ночной тариф составляет 2,16 гривны за киловатт-час – действует с 23:00 до 7:00 часов.

Стоит знать! С 1 июля напряжение в электросети Украины возрастет с 220 вольт до 230 вольт. Это нововведение не должно повлиять на потребителей, впрочем поможет стать ближе к европейским стандартам.