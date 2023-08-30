Банки у которых можно купить валюту онлайн
Источник:НБУ
Вы можете совершить покупку валют онлайн и отложить ее на депозит. В некоторых банках эта услуга уже доступна, другие финансовые учреждения только готовятся к запуску новой функции.
Где можно купить валюту онлайн
29 августа НБУ дал разрешение финансовым учреждениям на продажу валюты онлайн. Теперь украинцы могут купить доллары и евро, буквально, по телефону.
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Однако далеко не все банки ввели эту услугу для своих пользователей. В каких учреждениях можно купить валюту онлайн:
- "Monobank"
Для совершения этой операции вам необходимо оформить валютную карту. Как это сделать:
- Зарегистрируйтесь в приложении "Monobank".
- Включите основную карту.
- В разделе "Карты и счета" выберите "Открыть карту или счет".
- Выберите нужную валюту и откройте карту.
У Monobank есть возможность открыть карту как в долларах, так и в евро.
- "Приватбанк"
В "ПриватБанк" эта услуга может использоваться как депозит в сумме до 200 тысяч гривен в месяц. То есть ваш вклад регистрируется на срок от 3 до 12 месяцев. Воспользоваться этой функцией вы можете через приложение "Приват24".