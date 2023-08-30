Банки у которых можно купить валюту онлайн

Вы можете совершить покупку валют онлайн и отложить ее на депозит. В некоторых банках эта услуга уже доступна, другие финансовые учреждения только готовятся к запуску новой функции.

Где можно купить валюту онлайн

29 августа НБУ дал разрешение финансовым учреждениям на продажу валюты онлайн. Теперь украинцы могут купить доллары и евро, буквально, по телефону.

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Однако далеко не все банки ввели эту услугу для своих пользователей. В каких учреждениях можно купить валюту онлайн:

"Monobank"

Для совершения этой операции вам необходимо оформить валютную карту. Как это сделать:

Зарегистрируйтесь в приложении "Monobank".

Включите основную карту.

В разделе "Карты и счета" выберите "Открыть карту или счет".

Выберите нужную валюту и откройте карту.

У Monobank есть возможность открыть карту как в долларах, так и в евро.

"Приватбанк"

В "ПриватБанк" эта услуга может использоваться как депозит в сумме до 200 тысяч гривен в месяц. То есть ваш вклад регистрируется на срок от 3 до 12 месяцев. Воспользоваться этой функцией вы можете через приложение "Приват24".

Заметьте! НБУ разрешил приобрести валюту безналично на сумму до 250 тысяч гривен ежемесячно в одном банке. Однако финансовые учреждения могут самостоятельно вводить некоторые изменения. В частности, "Приватбанк", снизил максимальную сумму покупки до 200 тысяч гривен.