Трамп закручивает гайки: России и Китаю закроют доступ к ископаемым Гренландии

Президент Дональд Трамп хочет обезопасить себя от возможных угроз в Арктике. Поэтому в будущем соглашении по Гренландии США планируют запретить доступ России и Китая к добыче полезных ископаемых на острове.

Что в соглашении по Гренландии?

Как сообщили восемь высокопоставленных западных дипломатических, об этом говорится в компромиссном соглашении по Гренландии, которую Трамп анонсировал в среду, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

В то же время источники отмечают, что договоренности не предусматривают главного желания Трампа – передать всю Гренландию от Дании в собственность США.

К слову, Трамп не рассказал детали будущего соглашения по острову. А чиновники предостерегли, что многие детали еще не согласованы.

Впрочем, основные предложения пока известны следующие:

предполагается создание новой миссии НАТО в Арктике, которая неофициально будет называться Arctic Sentry;

планируется обновить соглашение 1951 года между Данией и США, оно предоставит американским военным более широкий доступ к Гренландии для размещения и функционирования баз;

Гренландия может иметь значение для проекта системы противоракетной обороны "Золотой купол", элементы которой потенциально могут размещаться на острове;

доступ для стран, не являющихся членами НАТО, в частности России и Китая, к добыче редкоземельных минералов под ледовым покровом Гренландии ограничат.

Впрочем, дипломаты отмечают, что пока неизвестно завершатся ли переговоры по Гренландии конкретным соглашением. Ведь Дания, которая публично выступает против передачи любой части гренландской территории, может не согласиться с нынешними предложениями.

Заметьте! Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что страна готова к переговорам с США по безопасности, инвестиций и экономики, но не по суверенитету.

Какое соглашение анонсировал Трамп?

В среду, 21 января, Трамп сообщил, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Во время общения им удалось сформировать основу будущего соглашения по Гренландии и Арктического региона.

Трамп назвал разговор с Рютте "очень продуктивным" и пообещал обнародовать детали позже, когда переговоры продвинутся дальше.

Это решение, если оно будет реализовано, будет замечательным для США и всех стран НАТО, – подчеркнул американский президент.

Тогда же Трамп заявил, что не будет вводить дополнительные тарифы против европейских стран, которые поддержали Гренландию.

Как Трамп давил на Европу?