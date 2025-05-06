Экс-главу нефтеконцерна разыскивает Интерпол за присвоение почти 6 миллиардов гривен

Следователи Национальной полиции завершили ключевой этап в деле о масштабном присвоении средств одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов Украины. Всем девяти участникам преступной группы официально объявили о подозрении.

Что известно о преступной группе

Среди подозреваемых – бывший председатель правления компании, его заместитель, руководитель одного из управлений, а также шесть предпринимателей, передает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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После документирования финансовых схем, в рамках которых нефтепродукты поставлялись по фиктивным договорам без последующей оплаты, полиция выявила факт легализации средств через счета в иностранном банке.

С целью дальнейшего возмещения убытков и недопущения вывода активов за границу, следователи наложили арест на финансовые инструменты. В частности, арестовали счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, которая, по данным следствия, была связана с экс-главой правления. Также под арест попали корпоративные права ряда предприятий, привлеченных к реализации схемы.

Полиция сообщила о подозрении преступной группе/Фото Нацполиции

Фигурантов расследования разыскивает Интерпол

Сейчас шестеро участников организованной группы объявлены в государственный и международный розыск, включая ключевого фигуранта – бывшего руководителя концерна, которого уже ищет Интерпол.

Следствие продолжается, параллельно ведутся мероприятия по установлению полного круга лиц, которые могли быть причастны к легализации похищенных 5,8 миллиарда гривен.