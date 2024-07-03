Пенсии на оккупированных территориях: как пенсионеры получают выплаты

Правительство продолжает обеспечивать выплату пенсий всем гражданам, включая тех, кто находится на этих территориях. Однако способ получения пенсии претерпел некоторые изменения.

Как получают пенсию на оккупированных территориях

Пенсионеры, которые остались на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, продолжают получать пенсии на свои текущие счета в банках. Впрочем, получение пенсий через "Укрпочту" стало невозможным, поэтому для пенсионеров были автоматически открыты счета в "Ощадбанке".

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Сейчас пенсионеры на временно оккупированных территориях получают пенсии следующим образом:

для тех, кто уже имел банковский счет: если пенсионер получал пенсию на банковскую карточку, то деньги продолжают зачисляться на эти счета и есть возможность снятия или перевода средств на другой счет;

если пенсионер получал пенсию на банковскую карточку, то деньги продолжают зачисляться на эти счета и есть возможность снятия или перевода средств на другой счет; для тех, кто получал пенсию через "Укрпочту": "Укрпочта" потеряла возможность доставлять пенсии на оккупированные территории, поэтому ПФУ автоматически открыл счета в "Ощадбанке" для таких пенсионеров.

! Если пенсионер хочет получать выплаты на другой счет, ему надо обратиться в отделение Пенсионного фонда и подать письменное заявление с указанием реквизитов нового счета. Однако на оккупированных территориях такие обращения возможны только онлайн через электронный портал ПФУ.