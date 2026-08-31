Помощь для ВПЛ в сентябре: что нужно знать украинцам осенью
Украинцы, являющиеся внутренне перемещенными лицами, могут рассчитывать на денежную помощь. Однако таким людям необходимо знать о некоторых важных нюансах.
Что известно о поддержке ВПЛ в сентябре 2026 года
В частности, еще с августа действуют определенные нововведения для ВПЛ, о чем отмечают в ОО "ВПЛ Украины".
Дело в том, что был изменен порядок предоставления жилищных ваучеров для ВПЛ. Что это означает? Их не будут назначать украинцам, которые:
- после 24 февраля 2022 года продали, подарили или иным образом отчудили собственное жилье;
- воспользовались программой "еОселя";
- зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации.
В то же время новые ограничения не распространяются на тех людей, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до 1 августа.
Следует также добавить, что изменились правила участия в программе "еОселя".
Совместить жилищный ваучер с ипотечной программой теперь можно только по одной схеме: сначала получить ваучер, а уже потом использовать его в качестве первоначального взноса по кредиту,
– говорится в сообщении.
Что будет с выплатами ВПЛ в сентябре?
На данный момент сумма выплат не изменилась. Суммы указаны в постановлении Кабинета Министров №709.
- Лицам с инвалидностью и детям предусмотрено 3 тысячи гривен;
- остальным лицам – 2 тысячи гривен.
В частности, с 2023 года деньги начисляются в два этапа: 15 и 28 числа каждого месяца.
Напомним, что некоторые ВПЛ могут получить жилищный ваучер на 2 миллиона. Для этого внутренне перемещенное лицо должно соответствовать важным критериям.