Помощь для ВПЛ в сентябре: что нужно знать украинцам осенью

Украинцы, являющиеся внутренне перемещенными лицами, могут рассчитывать на денежную помощь. Однако таким людям необходимо знать о некоторых важных нюансах.

Что известно о поддержке ВПЛ в сентябре 2026 года

В частности, еще с августа действуют определенные нововведения для ВПЛ, о чем отмечают в ОО "ВПЛ Украины".

Дело в том, что был изменен порядок предоставления жилищных ваучеров для ВПЛ. Что это означает? Их не будут назначать украинцам, которые:

после 24 февраля 2022 года продали, подарили или иным образом отчудили собственное жилье;

воспользовались программой "еОселя";

зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории уже после ее оккупации.

В то же время новые ограничения не распространяются на тех людей, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до 1 августа.

Следует также добавить, что изменились правила участия в программе "еОселя".

Совместить жилищный ваучер с ипотечной программой теперь можно только по одной схеме: сначала получить ваучер, а уже потом использовать его в качестве первоначального взноса по кредиту,

– говорится в сообщении.

Что будет с выплатами ВПЛ в сентябре?

На данный момент сумма выплат не изменилась. Суммы указаны в постановлении Кабинета Министров №709.

Лицам с инвалидностью и детям предусмотрено 3 тысячи гривен;

остальным лицам – 2 тысячи гривен.

В частности, с 2023 года деньги начисляются в два этапа: 15 и 28 числа каждого месяца.

Напомним, что некоторые ВПЛ могут получить жилищный ваучер на 2 миллиона. Для этого внутренне перемещенное лицо должно соответствовать важным критериям.