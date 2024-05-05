Изменения в выплатах для переселенцев: что нужно знать ВПЛ в мае

Несмотря на то, что выплаты для значительной части ВПЛ были отменены, некоторые все же смогли вернуть себе помощь. Поэтому значительных изменений в выплатах в мае не предвидится.

Кому предоставят выплаты в мае

С 1 марта некоторым гражданам выплаты автоматически были продлены еще на 6 месяцев. Соответственно, в мае выплаты получают те, кто получал их в апреле. В частности, это касается лиц, которым продолжили предоставление помощи автоматически.

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В дополнение, средства в мае также получат те, кто подавал заявление на возврат выплат. При условии, что это обращение было одобрено. Такие выплаты следует ожидать 15 или 28 числа каждого месяца.

Согласно информации от Минсоцполитики, автоматически продлили выплаты:

опекунам и приемным родителям (при условии, что их дети до сих пор воспитываются в семье);

пенсионерам, которые имеют пенсию до 9 444 гривен;

детям до 18 лет, которые имеют тяжелую болезнь или инвалидность;

детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки, если они не достигли 23 лет.

гражданам с инвалидностью I и II группы.

На что стоит обратить внимание

В то же время были приняты изменения, которые должны способствовать стимулированию внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству. Дело в том, что около 40% трудоспособных ВПЛ сейчас работают, однако большая часть – 60% – не трудоустроены.

Количество получателей помощи внутренне перемещенным лицам в Украине по состоянию на 1 декабря 2023 года составляет 2,6 миллиона человек. Среди них – лиц трудоспособного возраста – почти 1,3 миллиона человек.

Поэтому помощь будет продолжаться семьям, в которых трудоспособные лица трудоустроились, начали предпринимательскую деятельность и также имеют детей в возрасте до 14 лет.