Сколько денег дают на погребение в 2024 году
Источник:Действие
Пенсионный фонд Украины предлагает широкий спектр услуг для граждан. Кроме выплаты и назначения пенсий, он также обеспечивает денежную помощь на погребение.
Помощь на погребение в 2024 году
В случае смерти пенсионера пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего лицам, которые организовали погребение. Однако эта помощь не предоставляется, если погребение было осуществлено за счет государства.
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Чтобы получить помощь на погребение, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, где умерший состоял на учете. Заявление на получение услуги можно подать лично или через законного представителя.
Обратите внимание! В случае смерти пенсионера, получавшего пенсию по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", его семье или лицу, которое осуществило погребение, предоставляется помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Чтобы получить помощь на погребение, нужно подать кроме заявления следующие документы:
- Документ с регистрационным номером налогоплательщика.
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Свидетельство о смерти.
- Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справка о смерти пенсионера.
- Если смерть произошла за пределами Украины, нужно свидетельство о смерти или другой подтверждающий документ от иностранного органа.