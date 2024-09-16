Сколько денег дают на погребение в 2024 году

Пенсионный фонд Украины предлагает широкий спектр услуг для граждан. Кроме выплаты и назначения пенсий, он также обеспечивает денежную помощь на погребение.

Помощь на погребение в 2024 году

В случае смерти пенсионера пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего лицам, которые организовали погребение. Однако эта помощь не предоставляется, если погребение было осуществлено за счет государства.

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Чтобы получить помощь на погребение, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, где умерший состоял на учете. Заявление на получение услуги можно подать лично или через законного представителя.

Обратите внимание! В случае смерти пенсионера, получавшего пенсию по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", его семье или лицу, которое осуществило погребение, предоставляется помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Чтобы получить помощь на погребение, нужно подать кроме заявления следующие документы: