Как понять, поступила ли помощь на твердое топливо

Получатели жилищных субсидий и льгот, которые отапливают свои жилые помещения твердым топливом и которые имеют право на дополнительную поддержку, получили сообщение в личные кабинеты на вебпортале ПФУ. Сообщение касается назначения льготы.

Какие сообщения получили украинцы

Тем, кому уже в 2024 году было назначено жилищную субсидию или льготу по отоплению помещений твердым топливом, и тем, кто предоставлял от своего имени и от имени членов домохозяйства согласие на сбор, передачу и обработку персональных данных, назначено автоматически дополнительную помощь.

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Обратите внимание! Дополнительно обращаться за назначением помощи не нужно.

В то же время домохозяйства, которые еще не получили жилищную субсидию или льготу на приобретение твердого топлива и нуждаются в государственной помощи, получили сообщение о необходимости дать согласие на передачу и обработку персональных данных.

Как можно дать согласие на обработку данных онлайн

Это можно сделать с помощью личного кабинета на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, или в сервисных центрах территориальных органов Фонда.

Дать согласие на веб-портале:

Сначала нужно войти на вебпортал ПФУ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпису" или системы ID.GOV.UA.

Выбрать в личном кабинете вкладку "Дистанционное информирование".

После этого следует заполнить ячейку возле пункта "Согласие на передачу и обработку персональных данных правительствам иностранных государств, международным организациям, донорским учреждениям для получения дополнительной поддержки населения, в том числе на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительном сезоне 2024 – 2025 годов" и нажать "Сохранить".

Дать согласие в сервисном центре: