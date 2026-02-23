На обогреватели и выплаты: северный партнер выделил солидную поддержку Украине

Укр Рус
23 февраля, 14:33
Ирина Гайдук
Основні тези
  • Финляндия выделила 20 миллионов евро на поддержку Украины через международные организации для обеспечения тепла и ремонта поврежденного жилья.
  • Средства распределят через ООН и Красный Крест, в частности на обогреватели, топливо, одежду, денежную помощь, а также восстановление водопроводов, электроснабжения и отопления.

Финляндия в понедельник, 23 февраля, объявила о новом пакете "зимней" поддержки для Украины. Правительство страны выделило 20 миллионов евро, которые направят на нужды украинцев через международные организации.

Куда пойдут средства Финляндии?

Средства предоставят с помощью гуманитарных агентств ООН и Международного комитета Красного Креста, отмечается на сайте правительства Финляндии.

Эти организации сосредоточат внимание прежде всего на потребностях украинцев зимой и обеспечении их теплом. Поэтому помощь Финляндии потратят на самые первые нужды:

  • обогреватели;
  • топливо;
  • одежда;
  • и денежную помощь.

Также поддержка финского правительства предназначена для помощи в ремонте жилья, пострадавшего в результате российских обстрелов, а восстановление водопроводов, электроснабжения и отопления.

Помощь направят через такие организации:

  • Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – 6 миллионов;
  • Всемирная продовольственная программа – 6 миллионов;
  • Международный комитет Красного Креста – 5 миллионов;
  • и Украинский фонд гуманитарной координации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов – 3 миллиона евро.

В правительстве отметили, что атаки России значительно усложнили жизнь людей в Украине, которым приходится выживать в сложных зимних условиях. Поэтому сейчас потребность в гуманитарной помощи является острой, особенно для обеспечения доступа к теплу и электричеству.

Благодаря увеличению нашей помощи мы поддерживаем людей в обеспечении базовых потребностей. Финляндия стоит рядом с Украиной,
– отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Кто еще помогает Украине?

Также недавно Германия объявила о выделении помощи Украине на фоне массированных атак России на энергетику. Берлин пообещал новый транш почти в 5 миллиардов евро, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Сейчас Германия прорабатывает возможность предоставления дополнительного транша объемом около 4,8 миллиона евро – соответствующие обязывающие соглашения уже подписаны,
– отметил Шмыгаль.

Кроме того, продолжается работа по получению от Германии оборудования для когенерации электроэнергии.

Его предоставят для поддержки регионов, которые больше всего пострадали от российских обстрелов, в частности Днепропетровщины.

Важно! Это не первый щедрый вклад Германии в усиление украинской энергосистемы. В конце декабря 2025 года Берлин сделал крупнейший одноразовый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины в размере более 160 млн евро.

Как растет поддержка партнеров?

  • Украина дополнительно получит 230 миллионов долларов на закупку критически важного энергетического оборудования. Срочную финансовую поддержку выделяет Программа развития ООН, чтобы помочь стабилизировать энергосистему страны в условиях постоянных атак.

  • За счет этих средств планируют поставить и смонтировать мощное оборудование, необходимое для работы энергетической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о трансформаторах, модульные котельные, когенерационные установки с газотурбинным оборудованием, компрессорные станции и другие элементы, без которых невозможно восстановление и поддержка энергоснабжения.

  • Параллельно международные партнеры продолжают наращивать помощь Украине. Нидерланды недавно решили увеличить свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на 35 миллионов евро, в результате чего общий объем их помощи достиг 100 миллионов евро.

  • Также на прошлой неделе стало известно, что Франция предоставит Украине грантовую финансовую поддержку на сумму более 70 миллионов евро, в частности, на восстановление и усиление энергетического сектора.