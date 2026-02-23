На обогреватели и выплаты: северный партнер выделил солидную поддержку Украине

Финляндия в понедельник, 23 февраля, объявила о новом пакете "зимней" поддержки для Украины. Правительство страны выделило 20 миллионов евро, которые направят на нужды украинцев через международные организации.

Куда пойдут средства Финляндии?

Средства предоставят с помощью гуманитарных агентств ООН и Международного комитета Красного Креста, отмечается на сайте правительства Финляндии.

Эти организации сосредоточат внимание прежде всего на потребностях украинцев зимой и обеспечении их теплом. Поэтому помощь Финляндии потратят на самые первые нужды:

обогреватели;

топливо;

одежда;

и денежную помощь.

Также поддержка финского правительства предназначена для помощи в ремонте жилья, пострадавшего в результате российских обстрелов, а восстановление водопроводов, электроснабжения и отопления.

Помощь направят через такие организации:

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – 6 миллионов;

Всемирная продовольственная программа – 6 миллионов;

Международный комитет Красного Креста – 5 миллионов;

и Украинский фонд гуманитарной координации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов – 3 миллиона евро.

В правительстве отметили, что атаки России значительно усложнили жизнь людей в Украине, которым приходится выживать в сложных зимних условиях. Поэтому сейчас потребность в гуманитарной помощи является острой, особенно для обеспечения доступа к теплу и электричеству.

Благодаря увеличению нашей помощи мы поддерживаем людей в обеспечении базовых потребностей. Финляндия стоит рядом с Украиной,

– отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Кто еще помогает Украине?

Также недавно Германия объявила о выделении помощи Украине на фоне массированных атак России на энергетику. Берлин пообещал новый транш почти в 5 миллиардов евро, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.

Сейчас Германия прорабатывает возможность предоставления дополнительного транша объемом около 4,8 миллиона евро – соответствующие обязывающие соглашения уже подписаны,

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, продолжается работа по получению от Германии оборудования для когенерации электроэнергии.

Его предоставят для поддержки регионов, которые больше всего пострадали от российских обстрелов, в частности Днепропетровщины.

Важно! Это не первый щедрый вклад Германии в усиление украинской энергосистемы. В конце декабря 2025 года Берлин сделал крупнейший одноразовый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины в размере более 160 млн евро.

Как растет поддержка партнеров?