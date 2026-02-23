На обогреватели и выплаты: северный партнер выделил солидную поддержку Украине
- Финляндия выделила 20 миллионов евро на поддержку Украины через международные организации для обеспечения тепла и ремонта поврежденного жилья.
- Средства распределят через ООН и Красный Крест, в частности на обогреватели, топливо, одежду, денежную помощь, а также восстановление водопроводов, электроснабжения и отопления.
Финляндия в понедельник, 23 февраля, объявила о новом пакете "зимней" поддержки для Украины. Правительство страны выделило 20 миллионов евро, которые направят на нужды украинцев через международные организации.
Куда пойдут средства Финляндии?
Средства предоставят с помощью гуманитарных агентств ООН и Международного комитета Красного Креста, отмечается на сайте правительства Финляндии.
Смотрите также Благотворительная организация анонсировала новую программу: какую помощь получат украинцы
Эти организации сосредоточат внимание прежде всего на потребностях украинцев зимой и обеспечении их теплом. Поэтому помощь Финляндии потратят на самые первые нужды:
- обогреватели;
- топливо;
- одежда;
- и денежную помощь.
Также поддержка финского правительства предназначена для помощи в ремонте жилья, пострадавшего в результате российских обстрелов, а восстановление водопроводов, электроснабжения и отопления.
Помощь направят через такие организации:
- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – 6 миллионов;
- Всемирная продовольственная программа – 6 миллионов;
- Международный комитет Красного Креста – 5 миллионов;
- и Украинский фонд гуманитарной координации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов – 3 миллиона евро.
В правительстве отметили, что атаки России значительно усложнили жизнь людей в Украине, которым приходится выживать в сложных зимних условиях. Поэтому сейчас потребность в гуманитарной помощи является острой, особенно для обеспечения доступа к теплу и электричеству.
Благодаря увеличению нашей помощи мы поддерживаем людей в обеспечении базовых потребностей. Финляндия стоит рядом с Украиной,
– отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.
Кто еще помогает Украине?
Также недавно Германия объявила о выделении помощи Украине на фоне массированных атак России на энергетику. Берлин пообещал новый транш почти в 5 миллиардов евро, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.
Сейчас Германия прорабатывает возможность предоставления дополнительного транша объемом около 4,8 миллиона евро – соответствующие обязывающие соглашения уже подписаны,
– отметил Шмыгаль.
Кроме того, продолжается работа по получению от Германии оборудования для когенерации электроэнергии.
Его предоставят для поддержки регионов, которые больше всего пострадали от российских обстрелов, в частности Днепропетровщины.
Важно! Это не первый щедрый вклад Германии в усиление украинской энергосистемы. В конце декабря 2025 года Берлин сделал крупнейший одноразовый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины в размере более 160 млн евро.
Как растет поддержка партнеров?
Украина дополнительно получит 230 миллионов долларов на закупку критически важного энергетического оборудования. Срочную финансовую поддержку выделяет Программа развития ООН, чтобы помочь стабилизировать энергосистему страны в условиях постоянных атак.
За счет этих средств планируют поставить и смонтировать мощное оборудование, необходимое для работы энергетической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о трансформаторах, модульные котельные, когенерационные установки с газотурбинным оборудованием, компрессорные станции и другие элементы, без которых невозможно восстановление и поддержка энергоснабжения.
Параллельно международные партнеры продолжают наращивать помощь Украине. Нидерланды недавно решили увеличить свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на 35 миллионов евро, в результате чего общий объем их помощи достиг 100 миллионов евро.
Также на прошлой неделе стало известно, что Франция предоставит Украине грантовую финансовую поддержку на сумму более 70 миллионов евро, в частности, на восстановление и усиление энергетического сектора.