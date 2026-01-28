Украина получит новый пакет поддержки: куда пойдут миллионы от Литвы
- Литва предоставит Украине помощь в более 14,5 миллиона евро для восстановления инфраструктуры, разрушенной из-за российских обстрелов, в частности на проекты в образовательной отрасли.
- Средства пойдут на проекты, такие как "Украинские школы будущего" в Житомире, "Дети превыше всего" с реконструкцией детского дома в Боярке, реконструкцию школы "Зеленая роща" в Николаеве и модернизацию ДНК-лаборатории в Полтаве.
Украина получит от Литвы более 14,5 миллиона евро на восстановление инфраструктуры, изуродованной российскими обстрелами. Соответствующее решение правительство страны приняло на своем заседании в среду, 28 января.
Куда направят помощь Литвы?
Средства пойдут на реализацию четырех проектов, направленных на восстановление и реконструкцию Украины, передает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Участие Литвы в восстановлении Украины очень важно для всех нас. Приятно видеть, что Литва делает все больший вклад через конкретные проекты и решения,
– заявила страны Инга Ругиненэ.
По словам заместителя министра иностранных дел Видмантаса Вербицкаса, средства направят прежде всего на проекты в образовательной сфере:
- Проект "Украинские школы будущего"
На первый его этап выделят 5 миллионов евро. На этом этапе планируют создание проекта и строительство подземного укрытия для школы в Житомире. Его возведут на месте российской атаки 2023 года. В целом проект предусматривает строительство многофункционального образовательного центра с детсадом, лицеем, укрытием и спортивным комплексом.
- Проект "Дети превыше всего. Защита будущего Украины"
На его реализацию выделят 5 миллионов евро. Проект должен обеспечить потребностям детей, пострадавших от войны, в частности тех, кого удалось вернуть из России или оккупированных территорий.
В его рамках планируют реконструировать детский дом в Боярке и переоборудовать его под центр работы с возвращенными детьми и их семьями. К тому же в Ирпене установят 10 модульных зданий для временного проживания, а во Львове создадут центр детской реабилитации и психического здоровья.
- Проект реконструкции школы "Зеленая роща" в Николаеве
На второй этап проекта выделят почти 4 миллиона евро. Он предусматривает строительство новой школы с укрытием. Ожидается, что на реализацию понадобится два года.
- Модернизация лаборатории в Полтаве
Отдельно 800 тысяч евро Литва выделяет на модернизацию оборудования ДНК-лаборатории в Полтаве. Это поможет увеличить количество исследований до тысячи в месяц и улучшить условия работы специалистов.
Какую еще помощь предоставила Литва?
Недавно Литва также передала Украине 90 электрогенераторов для поддержки энергосистемы, которая пострадала от российских обстрелов. Общая стоимость оборудования превышает 2 миллиона евро.
В День Соборности Украины мы присылаем из Литвы тепло – электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро. Литва вместе с Украиной,
– заявил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.
Помощь направлена на обеспечение бесперебойной работы теплоснабжения, электросетей и критической инфраструктуры.
Что известно о восстановлении Украины?
По результатам совместной "Быстрой оценки убытков и потребностей на восстановление" (RDNA3), которую провели правительство Украины и Всемирный банк, по состоянию на февраль 2025 года общая стоимость восстановления страны на ближайшее десятилетие оценивалась в 524 миллиарда долларов. Это лишь базовый ориентир, ведь масштабы разрушений продолжают расти.
В ноябре Всемирный банк начал новый этап ежегодной оценки потерь. Обновленные данные должны обнародовать скоро, и они, вероятно, покажут еще большие потребности в финансировании восстановления.
Параллельно в Министерстве развития общин и территорий готовят Фонд восстановления – механизм, который должен стать основой всей системы восстановления страны. По оценкам ведомства, нынешние масштабы разрушений в Украине уже в десять раз превышают уровень уничтожений в секторе Газа. Сейчас повреждено или разрушено около 13% всего жилого фонда государства.