Украина получит новый пакет поддержки: куда пойдут миллионы от Литвы

Украина получит от Литвы более 14,5 миллиона евро на восстановление инфраструктуры, изуродованной российскими обстрелами. Соответствующее решение правительство страны приняло на своем заседании в среду, 28 января.

Куда направят помощь Литвы?

Средства пойдут на реализацию четырех проектов, направленных на восстановление и реконструкцию Украины, передает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Участие Литвы в восстановлении Украины очень важно для всех нас. Приятно видеть, что Литва делает все больший вклад через конкретные проекты и решения,

– заявила страны Инга Ругиненэ.

По словам заместителя министра иностранных дел Видмантаса Вербицкаса, средства направят прежде всего на проекты в образовательной сфере:

Проект "Украинские школы будущего"

На первый его этап выделят 5 миллионов евро. На этом этапе планируют создание проекта и строительство подземного укрытия для школы в Житомире. Его возведут на месте российской атаки 2023 года. В целом проект предусматривает строительство многофункционального образовательного центра с детсадом, лицеем, укрытием и спортивным комплексом.

Проект "Дети превыше всего. Защита будущего Украины"

На его реализацию выделят 5 миллионов евро. Проект должен обеспечить потребностям детей, пострадавших от войны, в частности тех, кого удалось вернуть из России или оккупированных территорий.

В его рамках планируют реконструировать детский дом в Боярке и переоборудовать его под центр работы с возвращенными детьми и их семьями. К тому же в Ирпене установят 10 модульных зданий для временного проживания, а во Львове создадут центр детской реабилитации и психического здоровья.

Проект реконструкции школы "Зеленая роща" в Николаеве

На второй этап проекта выделят почти 4 миллиона евро. Он предусматривает строительство новой школы с укрытием. Ожидается, что на реализацию понадобится два года.

Модернизация лаборатории в Полтаве

Отдельно 800 тысяч евро Литва выделяет на модернизацию оборудования ДНК-лаборатории в Полтаве. Это поможет увеличить количество исследований до тысячи в месяц и улучшить условия работы специалистов.

Какую еще помощь предоставила Литва?

Недавно Литва также передала Украине 90 электрогенераторов для поддержки энергосистемы, которая пострадала от российских обстрелов. Общая стоимость оборудования превышает 2 миллиона евро.

В День Соборности Украины мы присылаем из Литвы тепло – электрогенераторы на сумму более 2 миллионов евро. Литва вместе с Украиной,

– заявил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Помощь направлена на обеспечение бесперебойной работы теплоснабжения, электросетей и критической инфраструктуры.

Что известно о восстановлении Украины?