Пять регионов получили помощь: какую поддержку оказали Украине перед зимой
Нидерланды оказали Украине новую помощь в энергетической сфере. Речь идет о передаче 97 тонн оборудования для перезимовки.
Какую помощь оказали Украине Нидерланды
Со складов хабов Минэнерго была отправлена помощь в пять регионов, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Помощь получили следующие области:
- Киевская;
- Винницкая;
- Черниговская;
- Николаевская;
- Днепропетровская.
Речь идет о генераторах, трансформаторах, трансформаторном масле и прочем оборудовании. Как отметили в ведомстве, это поможет энергетикам лучше подготовиться к зимнему периоду.
Благодарим правительство Нидерландов и Нидерландское агентство по вопросам предпринимательства за постоянную поддержку!
– говорится в сообщении.
Напомним, что Украина активно готовится к зиме. В этом году она может стать самой сложной с начала полномасштабного вторжения.
В частности, суровую зиму прогнозируют в Херсоне. Сейчас местные власти ищут решения проблем с отоплением и освещением на время отопительного сезона.
Кроме того, Нидерланды уже оказывали помощь в сфере энергетики. Киевская, Черниговская и Николаевская области получили 20 тонн энергетического оборудования.