Пять регионов получили помощь: какую поддержку оказали Украине перед зимой

Нидерланды оказали Украине новую помощь в энергетической сфере. Речь идет о передаче 97 тонн оборудования для перезимовки.

Какую помощь оказали Украине Нидерланды

Со складов хабов Минэнерго была отправлена помощь в пять регионов, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Помощь получили следующие области:

Киевская;

Винницкая;

Черниговская;

Николаевская;

Днепропетровская.

Речь идет о генераторах, трансформаторах, трансформаторном масле и прочем оборудовании. Как отметили в ведомстве, это поможет энергетикам лучше подготовиться к зимнему периоду.

Благодарим правительство Нидерландов и Нидерландское агентство по вопросам предпринимательства за постоянную поддержку!

– говорится в сообщении.

Напомним, что Украина активно готовится к зиме. В этом году она может стать самой сложной с начала полномасштабного вторжения.

В частности, суровую зиму прогнозируют в Херсоне. Сейчас местные власти ищут решения проблем с отоплением и освещением на время отопительного сезона.

Кроме того, Нидерланды уже оказывали помощь в сфере энергетики. Киевская, Черниговская и Николаевская области получили 20 тонн энергетического оборудования.