Какой будет зима в Херсоне

На сегодняшний день общая готовность объектов централизованного теплоснабжения составляет 85,5%, и уже более 173 километров тепловых сетей подготовлено к отопительному сезону, что сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Ярослав Шанько Начальник Херсонской городской военной администрации Провел совещание по вопросам подготовки Херсонской общины к отопительному сезону. Для Херсона предстоящая зима может стать самой сложной за все время полномасштабного вторжения. Россия систематически наносит удары по теплогенерирующим объектам и энергетической инфраструктуре.

Отдельно ведется работа над резервными вариантами теплоснабжения и усилением автономности системы.

Но важно не просто подготовиться к плановому отопительному сезону. Нужно быть готовыми к тому, что враг снова попытается разрушить инфраструктуру.

Ярослав Шанько подчеркнул, что ситуация чрезвычайно сложная. Но Херсонская МВА делает все возможное, чтобы регион вступил в зиму "максимально подготовленным".

Не обещаем того, чего не можем гарантировать в условиях войны. Но работаем каждый день, чтобы в домах херсонцев было тепло,

– подытожил Шанько.

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Напомним, что россияне провели атаку на Херсонскую ТЭЦ 26 и 27 августа. В результате последнего удара было полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

А начальник Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин уже отмечал, что в этом году ситуация в Херсоне будет хуже. В частности, это касается электроснабжения.