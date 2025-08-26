Швеция первой в Европейском Союзе выделила для украинского бюджета дополнительные 750 миллионов шведских крон в рамках программы Ukraine Facility. Это примерно 66,4 миллиона евро.

Соответствующее заявление сделал министр по международному сотрудничеству в сфере развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rai News.

Смотрите также Партнеры пообещали много оружия на День Независимости: в какие сроки его может получить Украина

Какую помощь оказывает Швеция?

Правительство Швеции подписало соглашение с Евросоюзом в рамках программы Ukraine Facility, которая является масштабным инструмент поддержки Киева от ЕС, направленной на восстановление, модернизацию, а также стабилизацию украинской экономики.

Швеция продолжает увеличивать свою поддержку Украины, и с этим новым соглашением становится первой страной ЕС, которая предоставляет дополнительные средства через Ukraine Facility для укрепления национального бюджета страны,

– заявил шведский министр.

По его мнению, экономическая стабильность является очень важным условием для того, чтобы Украина и в дальнейшем могла продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, и обеспечивать работу здравоохранения, школ и социальных служб.

"Это важно для устойчивости Украины и способности продолжать защищаться от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что Швеция, будучи первой страной, делает этот шаг и открывает путь для других государств", – резюмировал Доуса.

Таким образом Швеция первой выделила дополнительные средства сверх ранее согласованных сумм непосредственно именно через вышеупомянутый механизм. Отметим, что инструмент Ukraine Facility рассчитан на 2024–2027 годы.

Поддержка Украины от Европы