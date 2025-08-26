Швеція першою в Європейському Союзі виділила для українського бюджету додаткові 750 мільйонів шведських крон у рамках програми Ukraine Facility. Це приблизно 66,4 мільйона євро.

Відповідну заяву зробив міністр з міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rai News.

Яку допомогу надає Швеція?

Уряд Швеції підписав угоду з Євросоюзом у рамках програми Ukraine Facility, яка є масштабним інструмент підтримки Києва від ЄС, спрямованої на відновлення, модернізацію, а також стабілізацію української економіки.

Швеція продовжує збільшувати свою підтримку України, і з цією новою угодою стає першою країною ЄС, яка надає додаткові кошти через Ukraine Facility для зміцнення національного бюджету країни,

– заявив шведський міністр.

На його думку, економічна стабільність є дуже важливою умовою для того, щоб Україна і надалі могла продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, і забезпечувати роботу охорони здоров'я, шкіл та соціальних служб.

"Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав", – резюмував Доуса.

Таким чином Швеція першою виділила додаткові кошти понад раніше узгоджені суми безпосередньо саме через вищезгаданий механізм. Зазначимо, що інструмент Ukraine Facility розрахований на 2024–2027 роки.

