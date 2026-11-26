В государственный бюджет поступило 450 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Эти средства будут распределены поровну между двумя ключевыми направлениями: поддержкой малого и среднего бизнеса, а также финансированием проектов восстановления.

На что будет направлена денежная помощь

Половина суммы, а именно 225 миллионов долларов, поступила в рамках программы RISE, что сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

В частности, 190 миллионов – заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии.

А еще 35 миллионов – кредит Международной ассоциации развития.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Всемирный банк подтвердил достигнутые показатели. В частности, 20 тысяч предпринимателей и предприятий получили финансирование и/или услуги в рамках модернизированных программ государственной поддержки бизнеса, а через "еДозвіл" подано 100 тысяч заявок. Представители 500 компаний прошли программы повышения потенциала в области стандартов продукции, гармонизированных с требованиями ЕС.

А остальные 225 миллионов долларов будут направлены на программу SURGE. Этот инструмент помогает местным и государственным властям лучше планировать восстановление больниц, школ и инфраструктуры.

Речь идет об улучшении управления государственными инвестициями, укреплении потенциала на государственном и местном уровнях в области планирования и реализации проектов восстановления,

– пояснил Корецкий.

Напомним, что в октябре Украина получила 404,5 миллиона долларов в рамках проекта "THRIVE". Средства поступили от Японии и "Всемирного банка ".