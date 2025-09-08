Министерство обороны обновило правила выплат финансовой поддержки от государства семьям военных, погибших или умерших во время военного положения. Однако изменения коснутся не всех семей военнослужащих.

Как изменились правила выплаты средств?

Правила изменили, чтобы сделать финансовую поддержку семей погибших защитников более стабильной и предсказуемой, учитывая, что расходы на оборону растут, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

Порядок выплат претерпел такое обновление:

размер общей денежной помощи семьям погибших военных останется неизменным – 15 миллионов гривен;

3 миллиона гривен из этой суммы родственники военнослужащих получат немедленно после назначения помощи;

еще 12 миллионов гривен, или 4/5 от суммы поддержки, будут выплачивать поэтапно - по фиксированному графику в течение 80 месяцев.

Таким образом, по новым правилам, семьи погибших воинов будут получать около 150 000 гривен ежемесячно.

Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов,

– отметили в Минобороны.

Однако новые правила будут применять только к случаям гибели военных, которые официально заверены записью о смерти от 1 сентября 2025 года. Члены семей защитников, чью смерть подтвердили до этой даты, будут получать выплаты в порядке и сроки, действовавшие ранее.

Важно! Новые правила выплаты единовременной денежной помощи распространяются на все подразделения Сил безопасности и обороны Украины.

Какую денежную помощь получают семьи защитников?