Міністерство оборони оновило правила виплат фінансової підтримки від держави родинам військових, які загинули чи померли під час воєнного стану. Однак зміни торкнуться не всіх сімей військовослужбовців.

Як змінилися правила виплати коштів?

Правила змінили, щоб зробити фінансову підтримку родин загиблих захисників більш стабільною та передбачуваною, враховуючи, що витрати на оборону ростуть, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

Дивіться також Які пільги отримають власники сірого посвідчення восени 2025 року

Порядок виплат зазнав такого оновлення:

розмір загальної грошової допомоги родинам загиблих військових залишиться незмінним – 15 мільйонів гривень;

3 мільйони гривень з цієї суми родичі військовослужбовців отримають негайно після призначення допомоги;

ще 12 мільйонів гривень, або 4/5 від суми підтримки, виплачуватимуть поетапно — за фіксованим графіком впродовж 80 місяців.

Таким чином, за новими правилами, сім'ї загиблих воїнів одержуватимуть близько 150 000 гривень щомісяця.

Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів,

– наголосили в Міноборони.

Однак нові правила застосовуватимуть лише до випадків загибелі військових, які офіційно засвідчені записом про смерть від 1 вересня 2025 року. Члени родин захисників, чию смерть підтвердили до цієї дати, отримуватимуть виплати у порядку та терміни, що діяли раніше.

Важливо! Нові правила виплати одноразової грошової допомоги поширюються на всі підрозділи Сил безпеки та оборони України.