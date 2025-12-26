Как оформить помощь украинцам, которые остались в стране во время войны
С начала полномасштабной войны России против Украины много людей выехало за границу в поисках безопасности. Но оставшиеся украинцы могут получать различные виды помощи от государства и международных организаций.
Какая помощь от международных организаций?
Помощь украинцам с начала войны предоставляют различные международные организации, такие как Красный Крест, ООН, ЮНИСЕФ и тому подобное. Проследить их можно на одном сайте, передает 24 Канал со ссылкой на еДопомога.
Поддержка направлена на самые уязвимые категории населения. В частности, внутренние переселенцы могут получить от ООН выплаты в размере 10 800 гривен. Но эти средства выплачивают не сразу, а постепенно – по 3 600 гривен в течение 3 месяцев.
Помощь от ООН предоставляется семьям ВПЛ, которые являются переселенцами менее 6 месяцев и отвечают следующим требованиям:
- В семье есть только один из родителей и несовершеннолетний ребенок или лицо соба старше 55 лет;
- Семью возглавляют лица, старше 55 лет или пожилой человек с ребенком;
- В семье есть лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
Однако есть и ограничения для получения помощи:
- в течение последних трех месяцев семья не должна получать дополнительной поддержки от ООН и других международных организаций;
- доход семьи должен составлять не более 6 318 гривен на одного члена семьи в месяц.
Помощь в размере 3 600 гривен в течение трех месяцев от ООН предназначена для удовлетворения самых первых потребностей ВПЛ – в продуктах питания, лекарствах и тому подобное.
Обратите внимание! Чтобы оформить помощь, нужно пройти собеседование с сотрудниками ООН в одном из пунктов сбора данных.
Какая помощь от государства?
Государство тоже выплачивает поддержку ВПЛ. Она направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий переселенцев.
Получить денежные выплаты имеют право:
- лица, которые переместились с территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также с временно оккупированных территорий;
- лица, чье жилье было разрушено или признано непригодным для проживания;
- дети, рожденные у внутренне перемещенных лиц, которые уже состоят на учете как ВПЛ.
Размер помощи отличается в зависимости от категории:
- для детей и лиц с инвалидностью – 3 000 гривен;
- для всех остальных категорий – 2 000 гривен.
Помощь назначается на 6 месяцев с месяца обращения, независимо от даты подачи заявления.
Кроме того, в Украине выплачивается помощь и для других уязвимых категорий в размере 6 500 гривен. Она предназначена:
- детям под опекой или попечительством;
- детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и детских домов семейного типа, в том числе детям с инвалидностью;
- людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
- детям из малообеспеченных семей до 18 лет;
- детям из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
- одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход.
Заметьте, что эту помощь получатели могут потратить только на зимние вещи (одежда и обувь) и лекарственные средства в течение 180 дней после зачисления.
Важно! Кроме того, все украинцы, которые находятся на подконтрольной территории, могут получить 1 000 гривен от государства в рамках программы "Зимняя поддержка".
Как оформить помощь?
Оформить помощь граждане могут как оффлайн, так и онлайн.
Помощь для ВПЛ
Обратиться можно лично в территориальный орган Пенсионного фонда, ЦНАП или орган местного самоуправления.
Дистанционно заявка подается несколькими способами:
- через веб-портал Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение ПФУ;
- портал "Дія".
В приложении "Дія" также можно подать заявление на учет как ВПЛ и получить электронную справку.
Помощь от государства
Чтобы оформить помощь в размере 6 500 гривен или 1 000 гривен по программе "Зимняя поддержка", необходимо воспользоваться приложением "Дія".
- Обновите приложение и войдите в свой профиль.
- Перейдите в раздел "Сервисы".
- Выберите "Зимняя поддержка" и далее соответствующую выплату.
- Отправить заявление.
Стоит знать! "Зимнюю тысячу" можно использовать на лекарства, почтовые услуги, коммунальные услуги, книги, печатную и пищевую продукцию, а также благотворительные взносы.
Какую социальную помощь могут получить украинцы?
Также некоторые украинцы имеют право на базовую социальную помощь. Она рассчитана для семей, которые оказались в сложных жизненных условиях, и объединяет сразу пять различных социальных выплат в одну, что значительно упрощает процедуру оформления и уменьшает количество необходимых документов.
Сумма помощи определяется индивидуально для каждой семьи. В основе расчета лежит базовая величина в 4 500 гривен. Размер выплаты составляет разницу между совокупной базовой суммой, рассчитанной на всех членов семьи, и их средним ежемесячным доходом.
Сейчас подать заявление на получение базовой социальной помощи через приложение "Дія" могут граждане, которые уже получают одну или несколько государственных выплат, в частности помощь малообеспеченным семьям, выплаты на детей для одиноких матерей или временную помощь детям, родители которых не платят алименты или место их пребывания неизвестно.