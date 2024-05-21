Украина могла бы получить 70 миллиардов: Финляндия призвала выделить проценты от ВВП на помощь

Министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Андерс Адлеркройц призвал страны Западной Европы последовать примеру стран Балтии и Северной Европы, которые выделяют проценты от своего ВВП на помощь Украине. Об этом он заявил накануне заседания Совета ЕС по общим делам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Проценты от ВВП на помощь Украине

Андерс Адлеркройц напомнил, что с начала полномасштабного вторжения правительство Финляндии выделило помощь суммой в 2 миллиарда евро. По его словам, для Финляндии это значительная сумма, учитывая то, что их ВВП составляет лишь небольшую часть от ВВП Франции или Германии.

Читайте также ЕС передаст Украине средства от замороженных российских активов: на что пойдут деньги

Многие страны все еще не понимают серьезности ситуации, что будет означать, если Путин получит что-то, что хотя бы напоминает победу,

– сказал он.

Представитель финского правительства призывает брать пример со стран Балтии или стран Северной Европы и выделять средства на военную помощь в процентах от ВВП. Адлеркройц говорит, что это бы позволило Украине получить на 70 миллиардов евро поддержки.

И это имело бы огромное значение для людей, которые сейчас страдают в Харькове, которые сейчас страдают в селах, городах Украины. Поэтому я очень надеюсь, что вся Европа сможет активизироваться и пересмотреть свой подход и действительно сделать так, как мы сказали, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине победить,

– добавил министр.

Сегодня стало известно, что ЕС передаст Украине средства от замороженных российских активов. Поэтому около 2,8 миллиарда евро пойдут на военную поддержку.