Несмотря на сопротивление Трампа: в США продвигают пакет помощи Украине на 1,3 миллиарда

В США часть законодателей хочет предоставить новую помощь Киеву на сумму 1,3 миллиарда долларов. После долгих проволочек сторонники Украины в Конгрессе наконец собрали достаточно голосов, чтобы поставить пакет помощи на голосование.

Какую инициативу продвигают в Конгрессе?

Двухпартийная инициатива о вынесении на рассмотрение нового пакета помощи Украине собрала необходимые 218 подписей, пишет The New York Times.

Это минимальное количество, которое необходимо, чтобы принудительно поставить на голосование законопроект в Палате представителей. Поэтому теперь его обязаны рассмотреть законодатели.

Известно, что проект закона подал демократ Грегори В. Микс из Нью-Йорка, который работает в Комитете по международным делам. Однако документ месяцами не могли продвинуть дальше, поскольку его сторонникам не хватало лишь одной подписи для ускоренного рассмотрения.

Однако в среду независимый конгрессмен из Калифорнии Кевин Кайли поддержал инициаторов законопроекта. Он присоединился к процедуре, которая позволяет принудительно вынести документ на голосование. Более того, она предусматривает дедлайн, после которого руководство Палаты представителей должно поставить документ на рассмотрение. Это должно произойти уже в конце мая.

Последние успехи Украины создали возможность для мира, однако срыв недавнего перемирия показывает, что для успешной дипломатии нужны рычаги влияния. Конгресс может действовать уже сейчас, чтобы усилить эти рычаги и способствовать достижению длительного мира, который будет защищать интересы США и наших союзников,

– прокомментировал свое решение Кайли.

Законопроект предусматривает, что США выделят Украине 1,3 миллиарда помощи в сфере безопасности. Также еще до 8 миллиардов могут быть дополнительно предоставлены в виде прямых кредитов.

К тому же документ содержит еще несколько важных положений о поддержке Украины, а именно:

пополнение запасов американского вооружения для Киева;

разработку механизмов финансирования послевоенного восстановления государства;

и новые санкции против России и компаний, которые поддерживают ее войну.

Заметьте! Специалисты говорят, что продвижение инициативы стало очередным случаем, когда рядовые законодатели в США фактически перехватывают контроль над повесткой дня у республиканского руководства Палаты представителей.

Поддерживает ли Трамп законопроект?

В то же время издание отмечает, что шансы на окончательное принятие законопроекта остаются низкими. Дело в том, что республиканцы оказывают значительное сопротивление документу, а в том числе и президент Дональд Трамп.

Американский лидер, напомним, неоднократно подчеркивал в общении с журналистами, что США больше не будут предоставлять финансирование Украине.

Посмотрите на вред, который Россия и Украина причинили нам как стране. Мы потратили 350 миллиардов долларов. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО,

– говорил Трамп.

Для этого он согласовал программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), по которой европейские и другие партнеры Украины закупают приоритетное вооружение для нужд украинской армии.

К тому же президент США подчеркивал, что во время своего второго срока на посту президента ему, якобы удалось уже вернуть значительную часть средств, потраченных на помощь Украине, благодаря соглашению о редкоземельных металлах, подписанной в 2025 году. А в дальнейшем он хочет заработать на Украине еще больше.

Мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги, но нам сейчас платят. Каждый раз, когда мы что-то отправляем, они платят,

– подчеркнул Трамп.

Заметьте! Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в комментарии 24 Канала объяснил, что Трамп раздражен, потому что хочет, чтобы война в Украине уже закончилась, а этого не происходит. Поэтому, по его мнению, Киеву следует демонстрировать меньшую зависимость от США и выступать зрелым партнером, который делает вклад в мировую безопасность.

Какую помощь выделят США Украине?

Конгресс США принял оборонный бюджет на 2026 год, в котором, в частности, предусмотрели 400 миллионов долларов военной помощи для Украины. Финансирование выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Впрочем, эти средства длительное время оставались заблокированными. Только в конце апреля Пентагон разморозил пакет на 400 миллионов долларов, который ранее одобрил Конгресс. О разблокировании финансирования сообщил министр обороны США Пит Гегсет во время слушаний в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Несмотря на это, средства пока не использовали на закупку вооружения для Украины. Исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст объяснил, что деньги пока не законтрактованы, а их дальнейшее использование будет зависеть от того, какое именно оборонное оборудование решит закупить Украина.