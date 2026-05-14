Яку ініціативу просувають в Конгресі?

Двопартійна ініціатива про винесення на розгляд нового пакета допомоги Україні зібрала необхідні 218 підписів, пише The New York Times.

Це мінімальна кількість, яка необхідна, щоб примусово поставити на голосування законопроєкт у Палаті представників. Тож тепер його зобов'язані розглянути законодавці.

Відомо, що проєкт закону подав демократ Грегорі В. Мікс із Нью-Йорка, який працює у Комітеті з міжнародних справ. Однак документ місяцями не могли просунути далі, оскільки його прихильникам не вистачало лише одного підпису для прискореного розгляду.

Однак у середу незалежний конгресмен із Каліфорнії Кевін Кайлі підтримав ініціаторів законопроєкту. Він приєднався до процедури, яка дозволяє примусово винести документ на голосування. Ба більше, вона передбачає дедлайн, після якого керівництво Палати представників має поставити документ на розгляд. Це має статися уже наприкінці травня.

Останні успіхи України створили можливість для миру, однак зрив нещодавнього перемир’я показує, що для успішної дипломатії потрібні важелі впливу. Конгрес може діяти вже зараз, щоб посилити ці важелі та сприяти досягненню тривалого миру, який захищатиме інтереси США та наших союзників,

– прокоментував своє рішення Кайлі.

Законопроєкт передбачає, що США виділять Україні 1,3 мільярда безпекової допомоги. Також ще до 8 мільярдів можуть бути додатково надані у вигляді прямих кредитів.

До того ж документ містить ще кілька важливих положень про підтримку України, а саме :

поповнення запасів американського озброєння для Києва;

розробку механізмів фінансування післявоєнного відновлення держави;

та нові санкції проти Росії й компаній, які підтримують її війну.

Зауважте! Фахівці говорять, що просування ініціативи стало черговим випадком, коли рядові законодавці у США фактично перехоплюють контроль над порядком денним у республіканського керівництва Палати представників.

Чи підтримує Трамп законопроєкт?

Водночас видання зазначає, що шанси на остаточне ухвалення законопроєкту залишаються низькими. Річ у тім, що республіканці чинять значний супротив документу, а зокрема й президент Дональд Трамп.

Американський лідер, нагадаємо, неодноразово наголошував у спілкуванні із журналістами, що США більше не надаватимуть фінансування Україні.

Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО,

– говорив Трамп.

Для цього він погодив програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), за якою європейські та інші партнери України закуповують пріоритетне озброєння для потреб української армії.

До того ж президент США підкреслював, що під час свого другого терміну на посаді йому, нібито вдалося вже повернути значну частину коштів, витрачених на допомогу Україні, завдяки угоді про рідкісноземельні метали, підписаній у 2025 році. А надалі він хоче заробити в Україні ще більше.

Ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші, але нам зараз платять. Кожен раз, коли ми щось відправляємо, вони платять,

– наголосив Трамп.

Зауважте! Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер у коментарі 24 Каналу пояснив, що Трамп роздратований, бо хоче, щоб війна в Україні вже закінчилася, а цього не відбувається. Тому, на його думку, Києву слід демонструвати меншу залежність від США і виступати зрілим партнером, який робить внесок у світову безпеку.

Яку допомогу виділять США Україні?

Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 рік, у якому, зокрема, передбачили 400 мільйонів доларів військової допомоги для України. Фінансування виділяється в межах Ініціативи сприяння безпеці України.

Втім, ці кошти тривалий час залишалися заблокованими. Лише наприкінці квітня Пентагон розморозив пакет на 400 мільйонів доларів, який раніше схвалив Конгрес. Про розблокування фінансування повідомив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у комітеті Палати представників у справах збройних сил.

Попри це, кошти поки що не використали на закупівлю озброєння для України. Виконувач обов’язків контролера Пентагону Джулс Герст пояснив, що гроші наразі не законтрактовані, а їхнє подальше використання залежатиме від того, яке саме оборонне обладнання вирішить закупити Україна.