Энергетическая и финансовая помощь: глава Еврокомиссии пообещала поддержку Украине зимой
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила президента Зеленского в энергетической поддержке Украины этой зимой.
- ЕС предоставляет экстренную энергетическую поддержку и работает над финансовой помощью для Украины, также будет принят Пакет расширения для поддержки европейского пути Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. В частности она заверила, что зимой Украина не останется одна.
Что говорила Урсула фон дер Ляйен?
Страна всегда сможет получить энергетическую поддержку, пишет 24 Канал со ссылкой на руководительницу Европейской комиссии в соцсети Х.
Дорогой Президент, Украина не останется наедине этой зимой,
– обратилась фон дер Ляйен к Зеленскому.
Согласно ее словам, Европейский Союз стоит рядом с Киевом, предоставляя экстренную энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине пройти через ближайшие месяцы. В то же время ЕС работает над вариантами, чтобы обеспечить необходимую длительную финансовую помощь Украине.
Завтра мы примем Пакет расширения, который отметит выдающуюся преданность Украины ее европейскому пути в течение прошлого года,
– анонсировала Урсула фон дер Ляйен.
Заметьте! Она подчеркнула, что послание Комиссии четкое: Украина готова двигаться вперед.
Напомним, что Евросоюз сейчас рассматривает варианты дальнейшего финансирования Украины. Об этом писала "Европейская правда".