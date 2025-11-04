Укр Рус
4 ноября, 15:24
Энергетическая и финансовая помощь: глава Еврокомиссии пообещала поддержку Украине зимой

Валерия Моргун
Основні тези
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила президента Зеленского в энергетической поддержке Украины этой зимой.
  • ЕС предоставляет экстренную энергетическую поддержку и работает над финансовой помощью для Украины, также будет принят Пакет расширения для поддержки европейского пути Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. В частности она заверила, что зимой Украина не останется одна.

Что говорила Урсула фон дер Ляйен?

Страна всегда сможет получить энергетическую поддержку, пишет 24 Канал со ссылкой на руководительницу Европейской комиссии в соцсети Х.

Дорогой Президент, Украина не останется наедине этой зимой,
– обратилась фон дер Ляйен к Зеленскому.

Согласно ее словам, Европейский Союз стоит рядом с Киевом, предоставляя экстренную энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине пройти через ближайшие месяцы. В то же время ЕС работает над вариантами, чтобы обеспечить необходимую длительную финансовую помощь Украине.

Завтра мы примем Пакет расширения, который отметит выдающуюся преданность Украины ее европейскому пути в течение прошлого года,
– анонсировала Урсула фон дер Ляйен.

Заметьте! Она подчеркнула, что послание Комиссии четкое: Украина готова двигаться вперед.

Напомним, что Евросоюз сейчас рассматривает варианты дальнейшего финансирования Украины. Об этом писала "Европейская правда".

Об этом рассказала главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо 27 октября. Согласно ее словам, Еврокомиссия готовит варианты к следующему заседанию Европейского совета 18 декабря.

Еврокомиссия продолжает рассматривать замороженные активы ЕС как один из основных источников будущего финансирования Украины,
– говорится в материале.

Важно! Также рассматриваются другие возможные варианты.

Что ожидает Украину зимой?

  • Обстрелы России сейчас повредили 55-60% газовой инфраструктуры Украины. Это грозит энергетическому коллапсу зимой.

  • Источники говорят, что следующая зима будет самой тяжелой. В частности СМИ пишут о "катастрофическом похолодании".