Энергетическая и финансовая помощь: глава Еврокомиссии пообещала поддержку Украине зимой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. В частности она заверила, что зимой Украина не останется одна.

Что говорила Урсула фон дер Ляйен?

Страна всегда сможет получить энергетическую поддержку, пишет 24 Канал со ссылкой на руководительницу Европейской комиссии в соцсети Х.

Читайте также Украине не хватает 750 миллионов долларов на импорт газа, – Зеленский

Дорогой Президент, Украина не останется наедине этой зимой,

– обратилась фон дер Ляйен к Зеленскому.

Согласно ее словам, Европейский Союз стоит рядом с Киевом, предоставляя экстренную энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине пройти через ближайшие месяцы. В то же время ЕС работает над вариантами, чтобы обеспечить необходимую длительную финансовую помощь Украине.

Завтра мы примем Пакет расширения, который отметит выдающуюся преданность Украины ее европейскому пути в течение прошлого года,

– анонсировала Урсула фон дер Ляйен.

Заметьте! Она подчеркнула, что послание Комиссии четкое: Украина готова двигаться вперед.

Напомним, что Евросоюз сейчас рассматривает варианты дальнейшего финансирования Украины. Об этом писала "Европейская правда".