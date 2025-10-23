"Попытка оказать давление на Россию": Путин жестко отреагировал на санкции США

США ввели санкции против нефтяного сектора России, пытаясь надавить на Москву и заставить завершить войну в Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин отвергает ограничения Вашингтона.

Как отреагировал Путин на санкции?

Путин заявил, что новые санкции США – это попытка оказать давление на Россию, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "Риа Новости".

При этом он дал понять, что санкции не заставят Москву идти на уступки Вашингтону.

Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением,

– сказал Путин.

Не обошел вниманием глава Кремля и санкции Евросоюза против России, а именно 19-й пакет, который был утвержден 23 октября.

В частности, Путин упомянул об ограничениях на поставки унитазов, которые предусмотрены в новом санкционном пакете. Он попытался перевести все в шутку, пренебрежительно отвергнув санкции ЕС.

Это им дорого обойдется,

– пообещал Путин в отношении унитазов.

Важно! Российский диктатор привычно заверил, что новые санкции против России существенно не скажутся на экономике страны.

Что известно о санкциях США против России?

22 октября США объявили о введении новых санкций против российских нефтяных компаний, в частности, против таких гигантов, как "Роснефть" и "Лукойл", сообщили в Министерстве финансов.

Кроме того, под санкции попали 31 "дочка" главных компаний.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов продолжать расширять санкции, если это будет необходимо для достижения мира в Украине.

Санкции предусматривают, что все имущество и доли этих компаний, находящиеся в США, будут заблокированы.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– прокомментировал эти санкции президент Дональд Трамп.

Стоит знать! Новые санкции против российских компаний стали первыми ограничениями США при нынешнем президентстве Трампа.

Что известно о санкциях ЕС?