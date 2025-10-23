"Спроба чинити тиск на Росію": Путін жорстко відреагував на санкції США

США запровадили санкції проти нафтового сектору Росії, намагаючись натиснути на Москву і змусити завершити війну в Україні. Проте російський диктатор Володимир Путін відкидає обмеження Вашингтона.

Як відреагував Путін на санкції?

Путін заявив, що нові санкції США – це спроба чинити тиск на Росію, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "РІА Новості".

При цьому він дав зрозуміти, що санкції не змусять Москву йти на поступки Вашингтону.

Жодна країна, яка себе поважає, ніколи не робить нічого під тиском,

– сказав Путін.

Не оминув увагою глава Кремля й санкції Євросоюзу проти Росії, а саме 19-й пакет, який був затверджений 23 жовтня.

Зокрема, Путін згадав про обмеження на постачання унітазів, які передбачені у новому санкційному пакеті. Він спробував перевести все на жарт, зневажливо відкинувши санкції ЄС.

Це їм дорого обійдеться,

– пообіцяв Путін щодо унітазів.

Важливо! Російський диктатор звично запевнив, що нові санкції проти Росії суттєво не позначаться на економіці країни.

Що відомо про санкції США проти Росії?

22 жовтня США оголосили про запровадження нових санкцій проти російських нафтових компаній, зокрема, проти таких гігантів, як "Роснефть" та "Лукойл", повідомили в Міністерстві фінансів.

Окрім того, під санкції потрапили 31 "дочка" головних компаній.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий продовжувати розширювати санкції, якщо це буде потрібно для досягнення миру в Україні.

Санкції передбачають, що все майно та частки цих компаній, що перебувають у США, будуть заблоковані.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали, –

прокоментував ці санкції президент Дональд Трамп.

Варто знати! Нові санкції проти російських компаній стали першими обмеженнями США за нинішнього президентства Трампа.

Що відомо про санкції ЄС?