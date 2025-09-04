Украина стремится привлечь инвестиции для развития портовой сферы. Впервые с начала полномасштабной войны в стране стартовал конкурс публично-частного партнерства в этом секторе – в порту Черноморск.

Какие инвестиции ожидаются в порту Черноморск?

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба уже подписал приказ о создании комиссии для проведения конкурса по Черноморску, сообщает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Смотрите также Правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода: что известно

После создания конкурсной комиссии должны состояться еще три этапа:

подготовка необходимых документов;

собственно объявление конкурса;

определение его победителя.

Стартовал первый конкурс публично-частного партнерства в портовой сфере с начала войны / Юлия Свириденко

Свириденко отметила, что иностранные инвесторы в течение последнего года проявляют большой интерес к порту Черноморск.

Сейчас уже более 40 желающих хотят принять участие в проекте – как инвесторы, так и портовые операторы.

Это может стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов – сотни миллионов долларов в модернизацию и более 1,1 миллиарда долларов поступлений в бюджеты в течение 40 лет,

– заявила Свириденко.

По словам премьера, проект охватывает 2 терминала порта – Первый и Контейнерный.

Глава правительства добавила, что именно формат публично-частного партнерства выгоден для Украины. Ведь по его условиям государство сохраняет право собственности на порт, а управлением и модернизацией занимается инвестор.

Это сигнал миру, что Украина открыта к инвестициям и гарантирует прозрачные правила для бизнеса,

– подчеркнула премьер-министр.

Что известно о Черноморском порту?

Порт Черноморск является одним из ключевых морских торговых узлов Украины. Находится возле Одессы, на побережье Черного моря. Он имеет высокий уровень механизации и специализируется на обработке различных грузов – рассыпных, наливных и генеральных.

До войны, в 2019 году, через порт прошло более 26 миллионов тонн грузов, что стало рекордным показателем в истории независимой Украины. Порт играет стратегическую роль в обеспечении продовольственной безопасности Украины, ведь ежегодно обрабатывает более 1,3 миллиона тонн грузов, из которых почти 64% составляет зерно.

Работа портов в Украине: что известно?