Впервые с начала войны: Украина открывает двери для инвестиций в Черноморский порт
- Украина объявила конкурс публично-частного партнерства для модернизации Черноморского порта, уже есть более 40 желающих инвесторов.
- Проект может стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов, привлекая сотни миллионов долларов и обеспечив поступление более 1,1 миллиарда долларов в бюджеты в течение 40 лет.
Украина стремится привлечь инвестиции для развития портовой сферы. Впервые с начала полномасштабной войны в стране стартовал конкурс публично-частного партнерства в этом секторе – в порту Черноморск.
Какие инвестиции ожидаются в порту Черноморск?
Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба уже подписал приказ о создании комиссии для проведения конкурса по Черноморску, сообщает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
После создания конкурсной комиссии должны состояться еще три этапа:
- подготовка необходимых документов;
- собственно объявление конкурса;
- определение его победителя.
Стартовал первый конкурс публично-частного партнерства в портовой сфере с начала войны / Юлия Свириденко
Свириденко отметила, что иностранные инвесторы в течение последнего года проявляют большой интерес к порту Черноморск.
Сейчас уже более 40 желающих хотят принять участие в проекте – как инвесторы, так и портовые операторы.
Это может стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов – сотни миллионов долларов в модернизацию и более 1,1 миллиарда долларов поступлений в бюджеты в течение 40 лет,
– заявила Свириденко.
По словам премьера, проект охватывает 2 терминала порта – Первый и Контейнерный.
Глава правительства добавила, что именно формат публично-частного партнерства выгоден для Украины. Ведь по его условиям государство сохраняет право собственности на порт, а управлением и модернизацией занимается инвестор.
Это сигнал миру, что Украина открыта к инвестициям и гарантирует прозрачные правила для бизнеса,
– подчеркнула премьер-министр.
Что известно о Черноморском порту?
Порт Черноморск является одним из ключевых морских торговых узлов Украины. Находится возле Одессы, на побережье Черного моря. Он имеет высокий уровень механизации и специализируется на обработке различных грузов – рассыпных, наливных и генеральных.
До войны, в 2019 году, через порт прошло более 26 миллионов тонн грузов, что стало рекордным показателем в истории независимой Украины. Порт играет стратегическую роль в обеспечении продовольственной безопасности Украины, ведь ежегодно обрабатывает более 1,3 миллиона тонн грузов, из которых почти 64% составляет зерно.
Работа портов в Украине: что известно?
Морские порты остаются важными каналами экспорта Украины даже во время войны. Понимая это, Россия наносит удары по портовой инфраструктуре, пытаясь поразить их терминалы. От вражеских обстрелов страдает как порт Одесса, так и Черноморск.
Чтобы предотвратить техногенную катастрофу из-за возможного поражения судов российскими ракетами в Украине даже запретили разгрузку в портах взрывоопасных удобрений. Запрет коснулся безводного аммиака, аммиачной селитры, аммиачных растворов и других взрывоопасных смесей.
Вместе с тем отгрузка зерна в украинских портах в этом году растет. По сообщению "Укрзализныци", по состоянию на 25 августа ежедневно в порты Большой Одессы направлялись по меньшей мере 5 992 вагона с зерном.