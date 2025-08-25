Как растет отгрузка зерна?

За прошедшую неделю показатель выгрузки украинского зерна в портах Большой Одессы за сутки вырос на 77 вагонов. Он составил 125 вагонов в день, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Директор департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев сообщил, что в целом количество вагонов с зерном, которые направляются каждые сутки в порты Одессы, выросло на 638 единиц.

Сейчас в Одессу по железной дороге идут ежесуточно 5 992 вагона.

Показатель выгрузки зерновых в сутки в среднем увеличился на 18 единиц – до 1 245 вагонов.

Важно! Вместе с тем в порты Дуная, наоборот, меньше везут зерна. Количество вагонов, курсирующих в этом направлении ежесуточно сократилось на 97 единиц за неделю – до 77 единиц. Однако выгрузка зерна увеличилась в среднем на 5 вагонов в сутки – до 61 вагона.

Какая ситуация в Украине с зерновыми?