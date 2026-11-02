Трамп вновь поднял вопрос о введении пошлин на ввоз товаров из Вьетнама, но столкнулся с сопротивлением

В США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Вьетнама. Однако эта инициатива администрации президента Дональда Трампа неожиданно разделила американские компании.

Почему США готовят новые пошлины и кто против

До 29 ноября Вашингтон должен завершить расследование возможных нарушений прав интеллектуальной собственности во Вьетнаме. По его результатам США могут ввести новые торговые ограничения на импорт из этой страны, пишет Reuters.

Однако многие компании в письме к администрации Трампа призвали не повышать тарифы для Вьетнама, в частности, такие технологические гиганты, как Tesla и Samsung.

Производитель электромобилей Tesla призвал Торговое представительство США "учитывать потребности американских производителей в цепочках поставок".

Несмотря на значительные инвестиции в развитие американского производства, мы зависим от глобальных цепочек поставок,

– заявили представители компании.

Американское подразделение Samsung также выступило категорически против пошлин. Компания вложила во вьетнамскую экономику около 25 миллиардов долларов, и именно там собирается львиная доля смартфонов и сетевого оборудования для рынка США.

К протесту присоединились:

производители обуви и одежды;

компании, выпускающие велосипеды и игровые консоли;

розничные сети и поставщики потребительских товаров.

Эти предприятия обладают значительными производственными мощностями во Вьетнаме, поэтому дополнительные пошлины могут увеличить их расходы и затруднить торговлю с США.

Кто требует жестких пошлин

В то же время другая часть американских компаний требует немедленно ввести дополнительные пошлины в отношении Вьетнама. За жесткие тарифы выступают отраслевые объединения производителей:

стали;

морепродуктов;

фанеры;

солнечных панелей;

и изделий из древесины.

Они обвиняют Вьетнам в недобросовестных торговых практиках.

Еще громче возмущаются правообладатели, выдвигая претензии относительно нарушений авторских прав и интернет-пиратства.

Ассоциация производителей программного обеспечения, в которую входят Microsoft, Oracle и IBM, утверждает, что почти 75% программного обеспечения на вьетнамских компьютерах является пиратским.

Американская ассоциация кинокомпаний добавляет, что местные пиратские сайты генерируют более 12,5 миллиарда просмотров украденного контента в год, подрывая легальные стриминговые сервисы.

Обратите внимание! При этом экспорт из Вьетнама в США только за первые восемь месяцев этого года взлетел на 42%, сделав страну лидером по профициту в торговле с Америкой.

Напомним, в настоящее время США уже взимают с вьетнамских товаров базовую пошлину в размере 12,5%, введенную в июле из-за использования принудительного труда. Ранее Трамп пытался ввести 20-процентные тарифы, однако Верховный суд США признал их незаконными и отменил их.