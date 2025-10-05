Пошлины Дональда Трампа начинают увеличивать стоимость потребительских товаров в США. Это касается как автозапчастей, так и банок для супа. В то же время общая инфляция в стране растет умеренными темпами.

Как пошлины влияют на цены на товары в США?

По данным Бюро статистики труда, цены на аудиооборудование уже выросли на 14%, а инструменты, оборудование и расходные материалы – на 5%. Дело в том, что большинство этих товаров импортируются, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Главный экономист Национальной федерации розничной торговли Марк Мэтьюз говорит, что за последние 2 года инфляция цен была на нулевом уровне, но все начало меняться.

В течение последних двух лет инфляция цен на товары была примерно на нулевом уровне. Мы начинаем наблюдать, как инфляция цен на товары постепенно растет,

– объясняет Мэтьюз.

Дело в том, что многие предприятия начали повышать цены для того, чтобы компенсирует расходы на импортные товары, которые составляют чуть более десятой части потребительских расходов в США.

С апреля 2025 года ведущие розничные торговцы повысили цены на 11 из 29 товаров, среди которых есть футболки и обувь;

Повышены цены на товары "жесткой линейки", то есть велосипеды и посудомоечные машины, а также на спортивные товары.

Это свидетельствует о том, что тарифы влияют и приводят к росту цен,

– заявил Джо Фельдман, аналитик Telsey.

Напоминаем! Дональд Трамп объявил о масштабных взаимных тарифах на почти каждую страну. Впрочем такая торговая война пока нанесла меньший ущерб, чем ожидали экономисты.

Какие известные сети в США повышают цены на товары?

Вследствие введенных пошлин, Costco, американская сеть супермаркетов, сократила тарифное влияние, демонстрируя меньшие заказы на импортные праздничные товары (речь идет об игрушках и украшениях).

В то же время сеть заполнила освободившуюся площадь под эти товары дорогими саунами и сараями на заднем дворе.

Зато компания Ashley Furniture, которая является крупнейшим в мире производителем мебели, планирует повысить цены на большинство своей продукции на 3,5 – 12%, пишет издание Home News Now.

Тарифы на импорт жестяной стали также привели к росту цен на пищевые банки.

Мы ограничены в поставках жести. И в результате нам приходится рассматривать возможность резкого повышения цен,

– рассказал Керри Андерсон, финансовый директор производителя супов Campbell's.

Председатель ФРС Джей Пауэлл заявил, что сейчас американские импортеры и розничные торговцы взяли на себя большую часть расходов из-за введения тарифов Трампа.

Что известно о пошлинах Трампа и их влияние на страны?