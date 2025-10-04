Как будет выглядеть монета с изображением Трампа?
Согласно опубликованному дизайну, на передней части монеты есть изображение Трампа в профиль со словом "liberty" над ним и "1776 – 2026" под ним, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Зато на другой стороне изображен Трамп, который держит сжатый кулак в руках со словами "Бейся, бейся, бейся". Это ссылка на то, что президент США сказал сразу после того, как пережил покушение в прошлом году. Кроме того, на заднем плане добавлен еще флаг.
Хотя окончательный дизайн монеты номиналом 1 доллар США в честь 250-летия Соединенных Штатов еще не выбран, этот первый проект хорошо отражает неизменный дух нашей страны и демократии, даже несмотря на огромные препятствия,
– говорится в заявлении представителя Министерства финансов.
Зато министр финансов Брэндон Бич заявил, что больше информации о монете будет обнародовано после завершения приостановления работы правительства ("шатдаун" – 24 Канал).
- Интересно, что относительно предложенной монеты уже разгорелись дебаты. Как сообщают в Politico, живые люди редко изображаются на деньгах США.
- Кроме того, Конгресс ввел различные ограничения на право Министерства финансов изображать на валюте живых людей и президентов.
Обратите внимание! Из-за того, что дизайн монеты предусматривает более широкое изображение Трампа на обратной стороне, это не подпадает под запрет. Дело в том, что закон 1866 года запрещает использование портрета живого человека на валюте США, но это касается бумажных денег, изготовленных Бюро гравировки и печати. А вот монеты чеканятся Монетным двором США.
Что происходит сейчас в США?
По состоянию на 1 октября 2025 года в США произошел "шатдаун" впервые за последние 7 лет. Дело в том, что демократы и республиканцы не могут согласовать финансирование правительства.
В пятницу, 3 октября, законодатели в верхней палате Конгресса США снова не смогли принять решение о возобновлении финансирования.
Республиканская партия требует, чтобы демократы согласились продолжить действующее финансирование еще на 7 недель, а демократическая партия этого не делать без уступок.